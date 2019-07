Governo Lega-M5S, Giorgetti vuole lasciare l'esecutivo

"Crisi o non crisi, Giorgetti se ne vuole andare dal governo. In realtà un primo passo indietro l’aveva già deciso giorni fa, preannunciando l'intenzione di lasciare l’incarico di sottosegretario alla Presidenza". Lo scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera.

E spiega: "Via dalle incombenze quotidiane, Giorgetti pensava di tenere per sé solo la delega allo Sport. Questa forma di isolamento politico era stata amplificata a livello personale dalla decisione di staccarsi da WhatsApp e dalle chat che lo tenevano legato a un sistema per lui ormai insopportabile. Se ha soprasseduto dal formalizzare la sua scelta è perché la crisi sembrava davvero concretizzarsi. Infatti giovedì mattina era raggiante, di una contentezza irrefrenabile: vedeva realizzarsi l’obiettivo e viveva anzitempo l’affrancamento da una condizione insostenibile. In tal senso, la sua visita al Colle era stata frettolosamente derubricata a semplice missione per capire se Mattarella avrebbe sciolto le Camere nel caso fosse caduto il governo".

"Lontano da Roma negli ultimi giorni, per una questione strettamente familiare, ha confidato di essersi «disintossicato» dalle scorie del governo, dalle ombre che si sono allungate sulla Lega colpita dall’«affaire Metropol», e che hanno finito per ingigantire i fantasmi e quella sensazione di una minaccia incombente su chissà che cosa", scrive il Corsera.