Governo Lega-M5s, per Travaglio e Di Battista Berlusconi non è più il male

Nonno Berlusconi, 81 anni, oscillante e indeciso come Veltroni, 63 anni : Forza Italia non voterà la fiducia al governo Lega-M5S, ma non opporrà alcun veto alla nascita dell'esecutivo di Gigino Di Maio, 31 anni, e di Matteo Salvini, 45 anni, nel timore che le elezioni anticipate avrebbero travolto il "partito-azienda" di B.



Un 'astensione "benevola” dei parlamentari di Forza Italia, come l’ha definita il forzista Giovanni Toti, 50 anni, per consentire la nascita del governicchio Lega-M5S ? E Alessandro Di Battista, 40 anni, ex deputato e scrittore per Mondadori : "Silvio Berlusconi, 81 anni ? Contrordine, cittadini ! Non è più il male assoluto. È il male..... relativo...". Sergio Mattarella, 77 anni, non si limiterà a fare il notaio sul governo di "destra-centro". Il Quirinale chiederà garanzie su Ue, conti, premier e ministroni del nuovo gabinetto. E adesso chi glielo dice al regista de'sinistra, Paolo Sorrentino, 48 anni, che tra "Loro" ci sono anche Gigino Di Maio, e Beppe Grillo, 70 anni ?



Secondo lo scrittore Alfio Caruso, 68 anni, "Tutankhamon"Berlusconi è "pronto a far nascere il governo M5S-Lega nel supremo interesse del Paese. Cioè, di Arcore...". Furibondo Marco Travaglio, 54 anni, che ha parlato di "larghe fraintese" tra l'odiato B. e il M5S : "oggi avremo i dettagli del governo targato 5Stelle-Lega. E, dunque, sapremo se le elezioni sono vicine o lontane. Intanto già sappiamo che, comunque vada, sarà un pastrocchio". Molto duro il Presidente del PD, il renziano Matteo Orfini, 44 anni : "Un governo M5s-Lega? Tengono in ostaggio il Paese da due mesi, speriamo siano state le ultime 24 ore perché sono ridicoli. M5s? Si sta rivelando una forza di destra. La nostra sarà un’opposizione dura”. E l'ex premier toscano, 43 anni : "Quello che mi colpisce di Di Maio è la sua straordinaria capacità di cambiare idea, come Marx, non Karl (1818-1883), ma Groucho Marx (1890-1977): "Questi sono i miei valori, se non vi piacciono li cambio"....