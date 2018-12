Governo Lega-M5S: Salvini: "Io non mollo, marciamo uniti"

MIGRANTI: SALVINI, AIUTI VERI, MA A OGNUNO NELLA SUA TERRA

"L'Africa non si aspetta compatimento, e avrà non aiuti dei concertoni, ma aiuto vero per studiare e crescere, ognuno nella sua terra". Lo dice Matteo Salvini, a piazza del Popolo.

GOVERNO: SALVINI, DUREREMO 5 ANNI, GIUDICATECI DALLE CULLE

"Se il buon Dio mi dà la forza", questo governo "dura per cinque anni e non per sei mesi. Dovrà essere giudicato dai numeri di culle che tornano a riempirsi, dal numero di bambini che tornano a nascere e ad avere non un 'genitore uno e due' ma una mamma è un papà". Così Matteo Salvini dal palco della manifestazione di Piazza del Popolo.

LEGA: SALVINI, CHI CRITICA DL SICUREZZA HA LETTO 'TOPOLINO'

"Molti di quelli che criticano il decreto sicurezza evidentemente non l'hanno letto, hanno letto Topolino... nel decreto si entra nella vita reale". Così Matteo Salvini dal palco della manifestazione di Piazza del Popolo.

Ue: Salvini, tradito sogno, ridaremo voce e nuova comunita'

"Qualcuno ha tradito il sogno europeo. Noi daremo forza a una nuova comunita' erupea fondata sul rispetto e la solidarieta'". Cosi' Matteo Salvini dal palco di piazza del Popolo, criticando l'Ue che nei trattati fondativi parla di obiettivo "piena occupazione".

Salvini: non dico "Molti nemici molto onore", non ho nostalgie

"Martin Luther King diceva che non c'e' bisogno di fare guerre per farsi dei nemici, basta dire quello che si pensa". Cosi' Matteo Salvini nel suo intervento dal palco di piazza del Popolo. "Non posso ripetere 'molti nemici e molto onore' senno' mi rimproverano di nostalgie che non ho", ha proseguito.

Manovra: Salvini, chiedo mandato popolo a trattare con Ue

"Chiedo a voi il mandato di andare a trattare con rispetto" con l'Unione europea, "non come ministro non come governo ma a nome di 60 milioni di italiani". Cosi' Matteo Salvini dal palco di piazza del Popolo. "Se c'e' il vostro mandato noi non abbiamo paura di niente e di nessuno", ha aggiunto il segretario leghista

Lega a Roma: Salvini, dedico a persone perbene ville abbattute Casamonica

"Dedico a Roma e agli italiani perbene le minacce e le nove ville abbattute dei Casamonica". Lo ha detto Matteo Salvini a piazza del Popolo

Governo: Salvini, io non mollo, marciamo uniti

Da piazza del Popolo Matteo Salvini ha voluto lanciare un messaggio di "unione". "Io non mollo", ha garantito, invitando i sostenitori a "marciare uniti e compatti". "Perche' cercheranno di dividerci nei prossimi mesi", ha detto il segretario leghista. "Questa non e' una piazza che ha tempo da perdere in odio e polemiche. La vita e' troppo breve. Questa e' una piazza di unione e speranza. Lasciamo a qualcuna altro le polemiche", ha affermato "leggendo i giornali la mattina mi accorgo che siete nel giusto perche' se i portavoce dei poteri forti" ci attaccano, "vuol dire che siamo nel giusto", ha continuato. "Non molleremo mai vi do' la mia parola che andremo fino in fondo. Non saranno gli attacchi e le bugie a fermarci", ha aggiunto

Lega: Salvini sul palco p.za del Popolo con felpa polizia

Matteo Salvini e' salito sul palco di piazza del Popolo a Roma per salutare i sostenitori riuniti per la seconda grande manifestazione nazionale della Lega. Il ministro dell'Interno indossa una felpa bordeaux con la scritta 'Polizia'. Il suo intervento era atteso poco dopo le 12. Prima di lui hanno parlato i ministri leghisti del governo Conte. Sul palco anche diversi sindaci del partito di via Bellerio.