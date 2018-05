Governo Lega-M5S, Salvini: l'alleanza di Centrodestra resta

Governo Lega-M5S vicinissimo. "Qualunque cosa accada l'alleanza del Centrodestra non si rompera', e' un prerequisito". Cosi' Matteo Salvini ai cronisti aggiungendo che "oggi riparlera' con Di Maio e Berlusconi".

"Si', pero' vorrei parlare di programmi, e come San Tommaso mi fido ma voglio toccare con mano". Cosi' Matteo Salvini, parlando con i giornalisti, sulla trattativa in corso con il Movimento 5 stelle per la nascita del governo. Il leader della Lega tiene a sottolineare: "sono felice e orgoglioso del fatto che ci stiamo provando fino in fondo, mentre qualcun altro si e' arreso".

Bastano 24 ore? "Si'". Questa la risposta di Matteo Salvini ai giornalisti che gli chiedono se sia sufficiente questo arco di tempo per mettere in piedi un Governo politico.

"Ci sono delle possibilità? Sì", anche se "non è fatta". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando coi giornalisti nei pressi di Montecitorio parlando della formazione del Governo. "Ci stiamo provando fino in fondo", ha aggiunto. E a chi chiedeva della posizione di Forza Italia, ha detto: "Non fatemi parlare di astensionismi o appoggi esterni".

"Non c'e' nulla di certo, sono dinamiche interne al centrodestra". Lo afferma il leader del M5S Luigi Di Maio ai cronisti a Montecitorio.

"Io non ho disdetto la campagna elettorale. Salvini mi ha chiesto altre 24 ore e insieme le abbiamo chieste al Colle, ma io resto in campagna elettorale". Cosi' il capo politico del M5s Luigi Di Maio risponde ai giornalisti che lo interpellano all'uscita dagli uffici del gruppo a Montecitorio.

La vera partita però si gioca all'interno di Forza Italia. Dove il dibattito in queste ore è intenso. I parlamentari azzurri, che si sono riuniti rispettivamente a Palazzo Madama e a Montecitorio, stabiliscono di rimettersi alle decisioni di Berlusconi per sbloccare lo stallo. Ma, assieme alla posizione comune, più voci spingono per dare spazio alla trattativa Lega-M5s. Ad esempio, i due vecchi capigruppo. Il senatore forzista Paolo Romani: "Forse vale la pena che si sperimenti un governo giallo-verde, vediamo cosa può offrire...". E Renato Brunetta: "Se vogliono fare il governo, lo facciano. L'alleanza (con la Lega, ndr) resta perché per noi è un grande valore, ma nessuno ci può chiedere di più". "Del resto - aggiunge l'ex presidente dei deputati azzurri - anche nel 2011 e nel 2013 la Lega non votò per i governi Monti e Letta, ma l'alleanza rimase".

L'attuale capogruppo a Montecitorio, Mariastella Gelmini, invece ricorda come l'ex Cavaliere abbia escluso "il fantomatico appoggio esterno di Forza Italia". Anche il governatore della Liguria Giovanni Toti fa balenare a Radio1 una mezza apertura: "ll tema vero è che la Lega e il M5S hanno i voti per insediare un governo e fare un accordo politico, a cui Forza Italia non parteciperà con un appoggio esterno. Il che non vuol dire che, dopo sei settimane di stallo del Paese, non si possa guardare a questa esperienza di un nostro socio strutturale da vent'anni, con una benevolenza critica".