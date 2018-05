Governo Lega-M5S, Salvini: qualche possibilità ancora c'è. Lega, parla Salvini

Elezioni a luglio o può ancora nascere un governo tra la Lega e i 5 Stelle? "Dico oggi quello che ho detto il 4 marzo, siamo gli unici che non hanno mai cambiato posizione dal 4 marzo: lavoro fino all'ultimo minuto per far partire un governo, e qualche possibilità ancora c'è, altrimenti da domani l'unica cosa che si può chiedere è la data delle elezioni. Il prima possibile perché gli italiani hanno fretta". Risponde così Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it.



Ma se nasce il governo di servizio di Mattarella... "Non nasce. Ha solo i voti del Pd, i voti dei perdenti. O nasce un governo politico o la cosa più seria da fare è smettere di perdere tempo e fissare nuove elezioni. Così prendiamo la maggioranza da soli", afferma il leader della Lega.



Berlusconi però deve accettare l'appoggio esterno... "Non do lezioni e consigli agli altri. Ognuno sta facendo le sue valutazioni. Noi siamo sempre rimasti in mezzo e coerenti".



Contatti ancora in corso con Di Maio e i 5 Stelle? "No, io oggi son stato con mio figlio", conclude Salvini.

Governo, Giorgetti (Lega): "Non stiamo trattando con M5S, stiamo sperando"

"Non stiamo trattando, stiamo sperando. quando sarà finita quersta crisi vorremo essere sereni di aver provato di tutto per dare un governo politico al paese. fino all'ultimo secondo di proveremo, se poi non ci riusciremo è giusto andare al voto". Così il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti, a 'Porta a porta'.