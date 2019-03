Governo, Lega: non è ai titoli di coda, ma se cade ci sono solo le elezioni

"La nuova Lega dei giovani guarda alla difesa dell'identità, delle radici, della cultura e delle tradizioni da Bolzano a Lampedusa con l'innesto di nuovi ragazzi che dal Sud Italia cercano di contribuire alle battaglie che abbiamo sempre portato avanti al Nord". Andrea Crippa, deputato della Lega nato a Monza il 10 maggio 1986, coordinatore dei giovani leghisti (ex giovani padani), spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it la strategia di Matteo Salvini di ringiovanire il Carroccio. "E' chiaro che si parla ancora di autonomia - spiega Crippa - e lo si fa sia in Lombardia che in Basilicata che nel Lazio. Tanto è vero che proprio nel Lazio hanno organizzato nei prossimi mesi un incontro con Stefano Bruno Galli per trattare il tema dell'autonomia, quindi c'è interesse e attenzione anche nelle Regioni del Centro-Sud".

Qual è il progetto della Lega dei giovani?

"Matteo Salvini punta ai giovani perché punta al rinnovamento e pensa che al movimento per andare avanti serva il connubio tra le persone più esperte che sono nella Lega e nelle istituzioni da tanto tempo e idee ed energie nuove che, appunto, le portano i giovani. I quali però partono dal basso, senza fare salti pindarici o passi più lunghi della gamba. Si parte dai consigli comunali e cittadini, piano piano si fanno crescere dei ragazzi che come i 17 under 35 che oggi sono in Parlamento tra un po' diventeranno i riferimenti della Lega. Tutti questi ragazzi sono partiti dalle realtà locali, è il corollario di un percorso ed è un punto di partenza, non finale, e che va ad incastrarsi con un percorso iniziato 10 o 15 anni fa per ciascuno di noi. Nessuno viene catapultato in situazioni che poi magari non sono all'altezza di rappresentare".

L'epoca di Bossi e Maroni è definitivamente arichiavata?

"Da Umberto Bossi e da Roberto Maroni ho imparato tanto e mi possono ancora insegnare tanto. Non butto via il passato, anzi lo guardo sempre come riferimento perché una persona che si dimentica del proprio passato è una persona che non ha futuro. Quando posso cerco sempre di parlare con loro due perché hanno un bagaglio di esperienza che per me è fondamentale".

E' vero che lei sarà il nuovo vicesegretario della Lega?

"(ride) Questo non lo so, dipende dalle scelte di Matteo Salvini. Io faccio volentieri il coordinatore dei giovani e se mi dovessero chiedere di fare il vicesegretario cercherò di mettere a disposizione tutto quello che ho imparato in questi anni".

E' pronto quindi...

"Non so se sono pronto o no...".

Di certo non si tira indietro...

"No, non mi sono mai tirato indietro nella vita e di certo non lo faccio sicuramente adesso. Detto questo, sono consapevole che ho 32 anni e ho ancora tanto da imparare".

Per il governo sono ore difficili. Polemiche sulla flat tax, polemiche sul convegno sulla famiglia di Verona, polemiche sull'autonomia regionale... Sicuri che con i 5 Stelle durerete cinque anni o siamo ai titoli di coda?

"No, non siamo ai titoli di coda. Sicuramente abbiamo su alcuni temi delle posizioni diverse. C'è un contratto di governo e lo vogliamo rispettare. Questo Paese ha bisogno di un governo e della stabilità. Gli imprenditori, gli industriali e i cittadini in generale non possono programmare delle scelte di lungo periodo se non hanno una stabilità a livello politico. L'obiettivo è quello di dare al Paese un governo per cinque anni, poi è chiaro che su alcuni temi la pensiamo in maniera diversa ma finora si è sempre arrivati a un compromesso nell'interesse del Paese. E spero che così si continui a fare così in futuro. Anche perché se l'alternativa sono partiti al di fuori di questa alleanza i cui esponenti vanno sulle navi degli immigrati o ogni volta che aprono bocca ci insultano...allora preferisco l'alleanza Lega-5 Stelle".

Beh, meglio con i 5 Stelle che con Forza Italia, dunque, visto che sulla barca dei migranti ad andarci è stata l'azzurra Stefania Prestigiacomo...

"Non ho detto questo. Non solo la Prestigiacomo ci è andata ma anche parlamentari di Centrosinistra. Diciamo che non vedo alternative possibili a questo governo".

Ma dovesse cadere?

"Ci sarebbe solo il voto, perché non ci sono i numeri per fare un governo di Centrodestra e a noi non piacciono i governi imposti dal Palazzo e quindi se dovesse cadere questo governo è giusto che la parola ritorni al popolo".