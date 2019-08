Governo, Lega presenta al Senato mozione di sfiducia a Conte

La Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. "Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all'Italia che invece ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta. Chi perde tempo danneggia il Paese e pensa solo alla poltrona?", afferma il partito guidato da Matteo Salvini.

La scelta di presentare la mozione di sfiducia al Senato è legata al fatto che Salvini è senatore, quindi interverrà direttamente in Aula, mentre, se la mozione fosse stata presentata alla Camera, il vicepremier avrebbe dovuto lasciare l'incombenza al capogruppo della Lega a Montecitorio Riccardo Molinari.

Crisi: per la Lega mozione sfiducia non oltre il 20

Non prima di tre giorni "ma non oltre i 10" per il voto al Senato con cui si porra' la parola fine al governo. La Lega vuole accelerare i tempi della sfiducia a Giuseppe Conte e richiama il regolamento del Senato per fissare il timing. Recita l'articolo 161 del Regolamento: "La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione". L'altro articolo del Regolamento a cui fa riferimento la Lega, viene spiegato, e' il 92, che recita: "Richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni. 1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorita' di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. 2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non piu' di cinque minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facolta', valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. 3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano". Dunque, per la Lega, la mozione di sfiducia a Conte puo' essere discussa a partire da lunedi' o martedi' prossimi "e non oltre 10 giorni", ovvero non piu' tardi del 20 agosto.