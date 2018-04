Governo M5s, cambia la linea sui social grillini: "Basta attaccare Renzi e Pd"

Il governo M5s-Pd non si è ancora fatto, e forse mai si farà, ma fintantoché la trattativa è in corso la cautela nel Movimento 5 Stelle regna sovrana. Sarà per questo che, sulle pagine social grilline ufficiali o ufficiose, da sempre disseminate e pervase di attacchi e varie sfumature di avversione contro il Partito Democratico e i suoi esponenti, in primis Matteo Renzi, i toni al riguardo si sono molto ammorbiditi.

Pasquale Napolitano, sul Giornale, scrive che l'ordine di edulcorare il rapporto con il Pd in vista dei negoziati portati avanti da Roberto Fico con il segretario dem reggente Maurizio Martina, provenga proprio dal deus ex machina della comunicazione grillina, ovvero il reduce dal Grande Fratello Rocco Casalino, assurto a eminenza grigia di tutto rilievo nel Movimento 5 Stelle.

Scrive Napolitano: "L’ex concorrente del Grande Fratello nei gruppi Whatsapp detta tempi e temi della comunicazione dei Cinque stelle. Il primo compito dello staff comunicazione del M5s sarà quello di ripulire tutte le pagine da messaggi, post e foto contro Renzi". In altre parole "per evitare incidenti politici nella delicata fase della trattativa tra Martina e Di Maio, Casalino avrebbe suggerito, sempre attraverso i gruppi Whatsapp, di ammorbidire i toni contro il Pd".

Ma può il m5s restare senza un nemico esterno sul quale indirizzare l'idiosincrasia dei fan? No, di certo. E infatti ecco che sono già pronti a essere immolati sull'altare del mostro della rete pentastellata Silvio Berlusconi (specie dopo il suo recentissimo raffronto con gli ebrei e Hitler) e lo stesso Matteo Salvini, colpevole di non aver infranto l'alleanza con lo "psiconano" pregiudicato. Una parola, "psiconano", per definire Berlusconi, magicamente scomparsa dalla comunicazione grillina durante il mandato esplorativo di Maria Elisabetta Alberti Casellati, e altrettanto magicamente riapparsa all'inizio delle trattative fra il m5s e il Pd.

Proprio sulla questione della comunicazione fino a oggi infuocata a dir poco, la trattativa M5s e Pd, che in un altro Paese - essendo i due il primo e il secondo partito - sarebbe stata considerata del tutto normale, risulta del tutto fantascientifica. L'elemento inquietante, da teoria degli universi paralleli, da romanzo distopico e ucronico, non è la possibilità che si formi effettivamente un governo M5s-Pd, ma che si stia anche solo prendendo in considerazione l'idea; che a qualcuno sia anche soltanto venuto in mente che si possa fare. Che "pidioti" e "grullini", che "ebetini" e "pentadementi", che "ebolini" e "pentaciucci", che "ladri" e "onesti", e così via per citare gli "zuccherosi" e vicendevoli epiteti dell'inesausta campagna d'odio reciproco, possano davvero, anche solo sulla carta, divenire alleati. Che anche solo per un attimo di tempo e in un punto di spazio possa essere stata valutata questa opzione, fino a pochissimi giorni fa tanto inconcepibile quanto vedere una lucertola fare sollevamento pesi o una quercia secolare sradicarsi per andare a fare shopping in centro.