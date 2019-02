Governo M5S/ Diciotti, autonomia, Europee e... Le priorità del M5S. Intervista

Dopo il voto online degli iscritti M5S sul caso Diciotti, il governo è più forte?

"Questa votazione online è stata l’ennesima prova che il MoVimento porta avanti e, soprattutto, mette in pratica i principi della democrazia diretta e partecipata. Siamo l’unica forza politica che muove un passo in una direzione o in un’altra soltanto con il sostegno della maggioranza dei propri iscritti. La nostra posizione, del resto, è chiara e logica: il Ministro dell’Interno ha agito di concerto con tutto il Governo in vista di un interesse pubblico".

Che cosa pensa dei parlamentari M5S che hanno criticato la piattaforma Rousseau e la scelta di consultare la base?

"Il MoVimento pensa e agisce in modo corale: le decisioni non vengono prese da monadi politiche, ma dalla maggioranza dei cittadini iscritti. Sono sicuro che non fosse intenzione dei colleghi criticare le dinamiche organizzative e decisionali interne al MoVimento, perché è proprio sulla base di queste che sono stati eletti e che operano come portavoce nell’interesse dei cittadini. La piattaforma Rousseau, in questo senso, è parte integrante del nostro modo di procedere".

La Lega è preoccupata che possa fermarsi il cammino dell'autonomia regionale. Il M5S darà il via libera?

"Noi siamo per l’autonomia differenziata, realizzata secondo i canoni del principio di solidarietà nazionale. Vuol dire che le Regioni che intendono esercitare maggiori competenze, possono farlo sulla scorta di entrate che soddisferanno le relative esigenze. Alle altre Regioni, però, non va tolta nessuna risorsa, così da permettere loro di continuare a garantire i livelli essenziali dei servizi resi a tutti i cittadini. Ogni realtà territoriale è specifica e ha la sua storia, e dunque ogni passo verso una condizione di maggiore autonomia deve assolutamente tenerne conto. È quanto affermato anche nel contratto di governo: bisogna agire con un eguale metro di misura, senza privilegiare alcune Regioni e penalizzarne altre".

Quali sono ora le priorità del M5S a livello parlamentare?

"Molte nostre priorità sono già realtà. Mi limito a fare alcuni esempi: Spazzacorrotti, Reddito di Cittadinanza, Quota 100. Adesso è la volta di altri importanti provvedimenti, come quello sull’acqua pubblica e le riforme costituzionali. Tra queste ultime, è stato già approvato al Senato il Tagliapoltrone che, portando i deputati a 400 e i senatori a 200, consentirà un risparmio di mezzo miliardo a legislatura e renderà il Parlamento più efficiente e vicino ai cittadini. A Montecitorio stiamo lavorando all’introduzione del referendum propositivo, grazie al quale i cittadini che hanno proposto una legge potranno votarla direttamente, se le Camere non la esamineranno entro 18 mesi. Il 2019 poi sarà l’anno del taglio degli sprechi, come quello degli stipendi dei parlamentari".

Non teme che le elezioni europee possano creare nuove tensioni nella maggioranza di governo?

"Facciamo un distinguo: c’è il momento elettorale e c’è l’azione di governo. Nel primo ognuno fa le proprie scelte in piena autonomia, come avviene per le elezioni regionali e come succederà alle europee. Nel secondo c’è un contratto che noi e i nostri partner di governo abbiamo sottoscritto e che portiamo avanti senza tensioni, ma con una sana dialettica tra sensibilità diverse e nel rispetto reciproco. Il primo momento non può influenzare il secondo".