Governo, M5S: 'Nei ministeri c'è chi rema contro. Uomini di Pd e Berlusconi'

Ennesimo caso di fake news montata dai giornaloni. La normale dialettica tra un giornalista e la fonte, non solo politica, prevede una richiesta di informazioni e notizie. Dialogo che, ovviamente, deve restare riservato. Libero poi il giornalista di utilizzare quanto ottenuto dalla propria fonte. Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte, ha innovato questo strumento di lavoro inviando file audio e non solo testi scritti. Peccato che alcuni giornalisti dei quotidiani abbiano messo online l'audio di Casalino, da qui il presunto caso. Il portavoce di Conte ha però ottenuto la solidarietà e il totale appoggio dell'interno Movimento 5 Stelle.



LA PRESA DI POSIZIONE DEL M5S - "Quello che è stato ripetuto per l'ennesima volta ai giornalisti De Angelis e Salvatori da Rocco Casalino, e che oggi campeggia su tutti i giornali, era la linea del MoVimento 5 Stelle detta e ridetta in tutte le salse. Siamo assolutamente convinti (ed è sotto gli occhi di tutti) che nei ministeri c'è chi ci rema pesantemente contro: uomini del Pd e di Berlusconi messi nei vari ingranaggi per contrastare il cambiamento, in particolare il reddito di cittadinanza che disintegrerà una volta per tutte il voto di scambio. La spalla di questi uomini del sistema sono i giornali del sistema. Difendono tutti gli stessi interessi: i loro. Il MoVimento 5 Stelle difende quelli dei cittadini". E' quanto si legge sul Blog delle Stelle a firma il Movimento 5 Stelle, in merito agli articoli su alcuni quotidiani che questa mattina danno conto di un audio di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte, contro alcuni funzionari del Ministero dell'Economia.