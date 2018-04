Governo, Salvini scarica Berlusconi, va con Di Maio e lancia la nuova destra

GOVERNO, SALVINI PRONTO A MOLLARE BERLUSCONI E "SPOSARE" DI MAIO

La strada è tracciata. Matteo Salvini scaricherà Silvio Berlusconi. Lo scrive la Stampa, secondo cui l'annuncio verrà fatto subito dopo le elezioni in Friuli Venezia Giulia, quindi tra lunedì o martedì, prima della direzione del Pd del prossimo 3 maggio. Una direzione nella quale, con ogni probabilità, verrà opposto un rifiuto all'accordo con il Movimento 5 Stelle.

SALVINI LANCIA IL NUOVO RASSEMBLEMENT DI DESTRA

La Lega si prepara dunque alla più che probabile rottura tra il partito di Renzi e il movimento di Di Maio e il Carroccio sarebbe finalmente pronto a prendere la strada per il governo, lasciando anche Palazzo Chigi a un esponente pentastellato. La svolta di Salvini, spiega la Stampa, sarebbe maturata negli ultimi giorni quando è stata sempre più chiara l’intenzione di Berlusconi di boicottare ogni possibile intesa con i pentastellati e di lavorare "per un altro, ennesimo inciucio con il Pd". Il leader della Lega avrebbe dunque rotto gli indugi e sarebbe pronto a dare vita a quel "governo del cambiamento" di cui si parla da tempo. E non solo. Salvini sarebbe anche, anzi soprattutto, pronto a lanciare un nuovo rassemblement di destra a trazione Lega. Una destra scevra dalla presenza ingombrante di Silvio Berlusconi.