Governo, M5S: "Pronti a riprendere l'azione interrotta per colpa di qualcuno"

"Siamo pronti a riprendere da dove, per colpa di qualcuno, la nostra azione di governo si era interrotta. E lo faremo con i ministri del MoVimento 5 Stelle che daranno il massimo per proseguire e rafforzare il nostro lavoro nell'interesse degli italiani". In un post il M5S rilancia l'attività di governo, con tanto di grafico che elenca tutti i ministri 5stelle del Conte bis.

"Dallo scorso 8 agosto sono stati tanti i momenti in cui l'Italia ha corso il rischio di piombare nel vuoto assoluto. Ma con spirito di sacrificio e senso di responsabilità siamo riusciti a trovare la quadra per iniziare un nuovo percorso. Lo faremo con la nostra squadra di ministri e tutti i nostri parlamentari. Lo faremo con tutte le nostre forze, perché abbiamo il dovere di dare linfa alle istanze dei cittadini", si legge nel post. I ministri del MoVimento 5 Stelle sono pronti, uniti e compatti: dobbiamo continuare a cambiare il Paese! Vogliamo far respirare ai cittadini un'aria di serenità e speranza concreta per il loro futuro. Abbiamo tanti strumenti a disposizione per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Come sempre siamo pronti ad utilizzarli al massimo. Riprendiamo il cammino, con passione e serietà!", concludono i 5stelle.