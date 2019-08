M5s: ricostruzioni false su giornali, nessuna chiamata Di Maio-Zingaretti

"Quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa e' totalmente falso. Il vicepresidente Luigi Di Maio non ha mai chiamato alcun leader politico". E' quanto si legge in una nota del M5s, in riferimento in particolare a un articolo di Repubblica che racconta, con tanto di virgolettati, di una presunta telefonata da Di Maio a Zingaretti. "I contenuti delle stesse conversazioni attribuiti al vicepresidente sono pertanto falsi - prosegue la nota -. Al contrario, sono invece numerose le sollecitazioni che il M5s riceve in queste ore da piu' parti".