Governo, ultima chiamata di Mattarella. "Accordo politico o ci pensa lui"

Ultima chiamata di Mattarella. Accordo politico o ci pensa lui. Senza intesa incarico a Pajno

Sergio Mattarella ha indetto nuove consultazioni per lunedì per chiedere ai partiti se hanno proposte di maggioranza di governo da avanzare, che finora non siano emerse. A due mesi dalle elezioni, le proposte avanzate nel corso delle prime consultazioni non hanno avuto successo, nemmeno l'ultima che vedeva come possibile una intesa M5s-Pd. Il Capo dello Stato chiamerà dunque i partiti, per l'ultima volta, per capire se ci sono altre proposte finora rimaste coperte, novità di cui alcuni parlano ma che non sono mai state formalizzate.



Il presidente della Repubblica, secondo quanto risulta ad Affari, farà dunque un ultimo tentativo per cercare di capire se si può trovare un accordo politico per il governo, soprattutto tra M5s e centrodestra, dopo l'evidente chiusura del dialogo tra grillini e Pd. Nel caso in cui non dovesse esserci un accordo politico, però, nessuno scioglimento delle camere, perchè Mattarella non vuole che si tengano elezioni in estate e con questa legge elettorale. Salvo colpi di scena, si concretizzerebbe l'ipotesi scritta da Affari di un governo del presidente con incarico quasi sicuramente a Pajno. (LEGGI QUI L'ARTICOLO COMPLETO)