Governo, Meloni: "Ora al voto per dare all'Italia esecutivo sovranista"

Interviene anche Giorgia Meloni nel dibattito sull'ormai sempre piu' incerto futuro del governo Conte. In una nota la leader di Fratelli d'Italia scrive: "Come sempre sostenuto da Fratelli d'Italia non e' possibile dare all'Italia il governo di cui ha bisogno insieme al M5S di Di Maio, Fico e Toninelli. Bene che la Lega che ne abbia preso atto". "Ora - sostiene Meloni - si torni al voto per dare agli italiani il governo sovranista che alle ultime elezioni europee hanno dimostrato di volere. Un Governo che abbia come priorita' la difesa dei confini e dell'economia italiani, la riduzione delle tasse e il sostegno a chi crea posti di lavoro".