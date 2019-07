Governo, niente crisi, Salvini conferma. "Segnali di sblocco, si va avanti"

Governo, Salvini: tra ieri e oggi bei segnali di sblocco - "Ho sempre detto che se il governo fa, il governo va avanti: tra ieri e oggi ci sono stati bei segnali di sblocco". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi, dopo la riunione del Cipe.



Salvini annuncia su Fb archiviazione su caso Sea Eye - Matteo Salvini, in diretta Facebook dal Viminale, annuncia di aver ricevuto dalla Procura di Roma l'archiviazione sul caso Sea Eye. "La procura della Repubblica ha archiviato il procedimento penale nei confronti di Salvini e Piantedosi per abuso d'ufficio per la vicenda Alan Kurdi della ong Sea Eye del 3 aprile 2019. E' una giornata fortunata. Mi risparmio uno dei tanti processi che stanno provando a intentare contro di me. Ringrazio il pm che ha chiesto l'archiviazione. Resta il no a qualsiasi sbarco non autorizzato", afferma.

Salvini, dimissioni Toninelli? Non entro in scelte altrui - "Non entro nel merito di scelte altrui". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, fuori Palazzo Chigi, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano dell'eventuale richiesta di dimissioni del ministro Danilo Toninelli.

Tav: Salvini, il No del M5S e' contro il buonsenso - Il No del M5S alla Tav e' ?Contro il buonsenso. Che la Tav sia utile la Lega lo dice da sempre. Che costi di piu' sospenderla che finirla e' evidente. Chi rimane contro il Tav non e' contro Salvini ma e' contro tout court, e' contro il buonsenso?. Lo dichiara Matteo Salvini fuori da palazzo Chigi.

Tav: Salvini, scambio? No, spero i si' non per rinvio voto - "Non penso che ci sia lo scambio del mercato: la Tav e' fondamentale come la pedemontana e altre infrastrutture. Mi auguro che nessuno dica questi si' per rimandare il voto o far piacere a Salvini". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi.

Tav: Salvini, voto Camere? Contano fatti, da Tap a trivelle-Ilva - "A me interessano i fatti: la Tap si fa perche' l'energia deve costare meno, la Tav si fa perche' viaggiare deve costare meno. Ho a cuore il futuro degli operai dell'Ilva e mi rifiuto di pensare alla chiusura degli stabilimenti Ilva. Ho a cuore il fatto che se c'e' del petrolio sotto il nostro mare e la nostra terra, si possa estrarre perche' ci conviene. A me interessa la sostanza e la sostanza per il momento ci da' ragione quindi avanti cosi'". Lo dichiara il ministro dell'Interno Matteo Salvini, rispondendo a chi gli domanda se un eventuale voto parlamentare del M5s contro la Tav renderebbe necessaria una verifica nel governo.

Autonomia: Salvini, voto Parlamento ok basta fare in fretta - "Gia' settimana questa" dovrebbe tenersi, "spero", il prossimo vertice sull'autonomia. E' quanto ha affemato Matteo Salvini. "Anche perche' - ha continuato il ministro dell'Interno - fra vertici, contro vertici e riunioni, ormai ho perso il conto di quanti ne abbiamo fatti". "Per me si puo' votare tutto: basta avere le idee chiare e fare in fretta", ha poi replicato Salvini a chi gli chiedeva come valuta l'ipotesi di un voto in Parlamento sull'autonomia, come chiesto dal M5s. "Quando sblocchiamo lavori fermi da 32 anni vuol dire che c'e' qualcosa che non funziona".

Lega:Salvini,Conte? Io Viminale,non mi occupo fantasie - "Ascoltero' Conte dopo aver finito il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica". Lo dice Matteo Salvini fuori da Palazzo Chigi. "A me interessa che siamo persone libere, non abbiamo chiesto ne preso soldi da nessuno. Il resto e' fantasia. Ognuno occupi il suo tempo come vuole ma io occupo di problemi veri: di questo mi occupo, non di spionaggio".



Lega: Salvini, mai preso rubli, importante non regalare Russia a Pechino - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha detto: "Sono un uomo libero, siamo un movimento libero, non abbiamo chiesto o ottenuto soldi in giro per mondo". Cosi' il titolare del Viminale in una diretta Facebook prima di precisare: "Continuiamo a pensare che e' bene avere buoni rapporti con la Russia e che non e' bene regalarla alla potenza cinese". Salvini che in seguito alla riunione del Cipe ha annunciato lo sblocco di oltre 50 miliardi di euro per opere in tutta Italia ha poi polemizzato: "Mentre il Pd cerca da settimane rubli che non ci sono, noi lavoriamo. Da Palermo a Cortina passando per Napoli si va avanti, lasciamo che Renzi e la Boschi attacchino Salvini ladro, corrotto e andiamo a lavorare"

Ue:Salvini,commissario sara' persona valida,non tecnico - La Lega ha rinunciato a indicare il commissario Ue? "Perche'? Chi lo ha detto? Macron permettendo, fino a prova contraria all'Italia spetta un commissario che difenda gli interessi dell'Italia in Europa. Almeno questo non ce lo possono togliere". Cosi' Matteo Salvini risponde fuori da Palazzo Chigi. Sara' un leghista? "Sara' una persona valida. Punto. Poi chi sara' lo vedremo. Sicuramente l'Ue non e' partita con il piede giusto". Sara' un tecnico? "La stagione dei tecnici si e' conclusa con i Monti e la Fornero per quanto mi riguarda".