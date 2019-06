Pd: "E' crisi, Conte in parlamento". Fi: "Il premier ha perso la dignità"

Governo: Delrio (Pd): "E' crisi politica, Conte subito in Parlamento"

"Le parole di Conte hanno aperto ufficialmente la crisi di Governo. I continui litigi, le prevaricazioni e i distinguo tra Lega e M5s non consentono piu' al presidente del consiglio di svolgere la sua azione di guida del governo, semmai l'abbia svolta. E' lui stesso a averlo detto oggi con molta chiarezza rivolgendosi a Salvini e Di Maio e mettendo sul tavolo le sue dimissioni: il fallimento e' certificato da coloro che lo hanno provocato. Adesso, se e' rimasto almeno un minimo di rispetto delle Istituzioni democratiche, Conte prenda coraggio e venga a riferire in parlamento sull'inattivita' del governo che dura da mesi e sulle sue intenzioni. L'Italia merita di piu'". Cosi' il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, commenta le dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Meloni: "Governo alle prese con il gioco del cerino"

"Governo alle prese con il “Gioco del cerino” tra Conte, Lega e M5S per vedere a chi affibbiare la responsabilità di far cadere il Governo prima di dover affrontare la legge di Bilancio", commenta Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. "Lo avevamo purtroppo previsto, quando già nel 2018 denunciavamo che il Governo non sarebbe stato in grado di affrontare la nuova legge di Bilancio per le spese insensate sostenute e per la mancanza di una strategia di crescita economica. Conte e i partiti di maggioranza, se intendono essere credibili nella loro esperienza, dicano come intendono impedire l’aumento di IVA e accise e dove pensano di trovare i 40 miliardi necessari per la legge di Bilancio, al netto delle priorità che i partiti di maggioranza hanno elencato negli ultimi giorni. Questo interessa agli italiani, non i giochi di palazzo".

Governo: Mule' (FI), Conte ha rinunciato anche alla dignità

"Le 'comunicazioni importanti' di Giuseppe Conte si trasformano nella naturale continuazione di questo governo: una tragica barzelletta. In una sorta di seduta di autocoscienza assolutoria, Conte si loda e si imbroda vanagloriandosi dei pessimi risultati di un esecutivo contronatura. Il Paese descritto dal premier e' la proiezione falsa di un Paese che non c'e': davanti a tanta arroganza e mistificazione, Forza Italia continuera' a denunciare i misfatti, l'incoerenza e le bugie dell'esecutivo". Cosi', in una nota, Giorgio Mule', deputato di FI e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, commenta la conferenza stampa del premier. "L'Italia ha buttato alle ortiche un anno e nei prossimi mesi i cittadini sentiranno sulla loro pelle e nei loro portafogli i disastri di una manovra economica creata dal governo degli incapaci. Le lezioncine e i rimbrotti del maestrino Conte agli infantilismi dei ministri e della sua maggioranza litigiosa e divisa su tutto sono la plastica rappresentazione del nulla sottovuoto che imprigiona il Paese. La richiesta di fiducia telematica invocata ai vicepremier e' la continuazione di una commedia penosa che fotografa l'immobilismo di un esecutivo che l'Italia non merita. Alla luce delle considerazioni fatte, Giuseppe Conte oggi avrebbe dovuto soltanto rassegnare le sue dimissioni. Ci voleva dignita', categoria smarrita nelle chiacchiere dei fanfaroni che popolano Palazzo Chigi".

Governo: Fornaro (Leu), Conte venga subito in Parlamento

"Il Presidente Conte ha pubblicizzato un nuovo libro dei sogni, ma come dice un vecchio proverbio tra il dire e il fare c'e' di mezzo il fare ovvero il governare. Un Esecutivo che, invece, nel suo primo anno di vita si e' caratterizzato piu' per la sua litigiosita' che per una chiara e determinata azione governativa. Adesso Conte venga subito in Parlamento perche' non puo' bastare una conferenza stampa". Lo afferma il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, che aggiunge: "Attendiamo dunque il Presidente Conte e i suoi ministri senza pregiudizi ma fermamente convinti che questo Governo abbia fino ad ora tradito le attese e non sia riuscito a dare una risposta alla domanda di cambiamento uscita chiaramente dalle urne l'anno scorso, anzi ha aumentato le diseguaglianze sociali e economiche", conclude.