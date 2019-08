Governo: Zingaretti, 'Conte è premier M5S, schema due vice non c'è più'

"Oggi, dopo la stagione consumata con la crisi voluta dalla Lega, Giuseppe Conte sarà il candidato Presidente indicato dai 5 Stelle per la guida di un Governo fondato su un impianto e un programma diversi. Noi riconosciamo in questa scelta l’autonoma decisione del partito di maggioranza relativa in questa legislatura". Lo ha detto il segretario Pd, Nicola Zingaretti, alla Direzione dem. "Con questa volontà il M5S, ed è legittimo, rivendica la Presidenza del Governo. Ha rifiutato altre ipotesi. E in questa scelta è inciso il superamento di un modello sul quale si fondava il vecchio Governo. Una figura condivisa e due vice espressione dei due partiti della coalizione. Questo modello -ha rimarcato Zingaretti- non c’è più".

Crisi di governo: Richetti, con mandato in bianco a segretario Pd perde dignita'

"Cosi' stiamo perdendo dignita': approvare un mandato in bianco toglie credibilita' al partito e alle istituzioni". Quasi uno sfogo quello di Matteo Richetti, unico a votare contro la relazione di Nicola Zingaretti sulla crisi di Governo alla direzione Pd. "Sono - spiega all'uscita di Montecitorio - un dirigente e un membro della direzione: dico quello che penso e faccio tutto quello che credo sia giusto e possibile per far fare al partito le scelte giuste. Non non mi pongo il problema di uscire dal Pd che e' partito di cui faccio parte".

Governo: Calenda, se accordo con M5s lascio il Pd

"Saro' coerente, dal primo giorno in cui mi sono iscritto al Pd ho detto che non sarei rimasto se ci fosse stato un accordo con i 5 stelle". Lo afferma l'europarlamentare del Pd Carlo Calenda a Circo Massimo su Radio Capital aggiungendo: "Lavorero' per costruire una casa per chi non si sente rappresentato da questo rapporto con i 5 stelle che nasce male. Quando il Pd avra' di nuovo voglia di combattere spero di ritrovare alcune persone sulla strada".

Crisi di governo: Orlando, voto Rousseau inaccettabile se impatta Costituzione

"Mi auguro che non impatti con la procedura prevista dalla Costituzione altrimenti è inaccettabile". Lo dice il vice segretario Pd, Andrea Orlando, arrivando a Montecitorio per la direzione Pd. IL riferim,ento è all'eventuale voto sulla piattaforma Rousseau che il M5S potrebbe indire riguardo la nascita della coalizione di governo con il Pd.

Crisi di governo: Orlando, non un problema Di Maio ma di struttura di governo

"Non c'è un problema Di Maio ma c'è un problema di struttura del governo. Se c'è un premier indicato dai M5s è ragionevole che ci sia un vice premier indicato dal Pd". Lo ha detto il vice segretario dem, Andrea Orlando, arrivando a Montecitorio per la direzione Pd.

Crisi di governo: Zingaretti, cosa importante e' dare futuro all'Italia

"Io sono sempre ottimista, la cosa importante da fare e' dare un futuro all'Italia". Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti entrando alla Camera dove si svolgera' la direzione Pd.

CRISI DI GOVERNO, ZINGARETTI: FUTURO SARÀ CONTE BIS? NO, UN NUOVO GOVERNO

Interpellato sul fatto se il Governo futuro sarà un Conte bis, il segretario Pd Nicola Zingaretti, entrando a Montecitorio, ha risposto: "No, un nuovo Governo".

Crisi di governo: Zingaretti, nessuna replica del contratto Lega-M5s

"Nessuna replica del contratto" di governo tra la Lega e il M5s. Lo ha detto il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti alla direzione del partito.