Governo: Palazzo Chigi, virgolettati Repubblica non sono il pensiero di Conte

I virgolettati del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riportati nell'articolo pubblicato oggi in prima pagina su Repubblica, non corrispondono - fa sapere Palazzo Chigi - al pensiero del presidente e non restituiscono affatto la sua posizione, il suo stile, il suo modo di argomentare.

"E' impossibile che ci sia uno scontro tra me e i miei due vice per una semplice ragione: se non andiamo d'accordo, io li lascio liberi. Perché una cosa deve essere chiara: sto qui se mi convincono loro, non sono io a doverlo fare", aveva riportato 'La Repubblica'. "Con me non c'è bisogno di giochetti, mi sembra che la Lega non abbia ancora tolto gli emendamenti al disegno di legge sul salario minimo, che è in discussione al Senato. Sono certo che lo farà, ma non è ancora avvenuto. Poi, se uno vuole correre il rischio di cadere nelle braccia del suo possibile carnefice, faccia pure. Non mi piace scherzare con i risparmi degli italiani, vedo intorno a me un po' di inesperienza. Se vogliono andare a sbattere contro un muro, facciano pure".