Governo, Paragone avverte Di Maio: "Ci pensi bene prima di cedere al Pd"

GOVERNO: PARAGONE, 'SPERO DI MAIO CI PENSI BENE PRIMA DI CEDERE AL PD'

"Quando c'erano quelli bravi al governo... Spero che Di Maio ci pensi bene prima di cedere al Pd". A scriverlo, su Facebook, è il senatore M5S Gianluigi Paragone, che condivide un articolo di 'Italia Oggi' sul calo dei posti di lavoro nel settore edilizio negli ultimi 10 anni.

GOVERNO: PARAGONE, 'ORGOGLIOSO DI STARE SEMPRE DALLA PARTE OPPOSTA DI RENZI'

"In questo audio Renzi parla di me e di Alessandro Di Battista come 'quelli che vogliono far saltare la (sua) trattativa'. Orgoglioso di stare sempre dalla parte opposta di Renzi". Lo scrive su Facebook Gianluigi Paragone, senatore del M5S, condividendo un articolo di 'Repubblica' che riporta le parole dell'ex segretario dem contro Paolo Gentiloni.