Governo Pd-M5S? Zingaretti: "Doppio forno? Spero non esista". Su Conte...

"Mi auguro non esista l'ipotesi del doppio forno". Lo ha detto il segretario Pd, Nicola Zingaretti, riferendosi al dialogo tra la Lega e il M5s e aggiungendo che "per quanto riguarda i punti programmatici presentati, siamo disponibili e aperti ad ogni tipo di confronto. La sede nazionale del Pd è aperta e continueremo a lavorare per cercare di aprire una nuova stagione politica".

"C'è bisogno di discontinuità. Non c'è nulla di personale ma ripeto dobbiamo fare qualcosa di molto diverso dal governo che a nostro giudizio, visti i risultati non è stata un'esperienza positiva". Lo ha ribadito il segretario del Pd, parlando del veto opposto alla riproposizione del presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte, come capo dell'ipotetico nuovo governo giallorosso.

Già da domenica pomeriggio si riuniranno i tavoli di lavoro del Pd per il programma del governo di svolta. I tavoli saranno sei e verranno coordinati dai membri della segreteria con la partecipazione dei capigruppo del Partito Democratico nelle rispettive commissioni di Camera e Senato.

"Noi crediamo che sia importante aprire con tutte le nostre forze una nuova fase politica, e' necessario dare vita ad un governo di svolta, per il lavoro, la crescita, lo sviluppo, che affronti la situazione politica con un nuovo modello per aprire una nuova stagione. Per questo abbiamo chiesto un governo in discontinuita' con quello che ci ha visto tra gli oppositori". Cosi' il segretario del Partito Democratico e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, arrivando ad Amatrice per presenziare alla cerimonia di anniversario del terzo anno della tragedia del 2016. "Per quanto riguarda i punti programmatici presentati dalle controparti siamo disponibili e aperti ad ogni tipo di confronto - ha proseguito Zingaretti - oggi e domani il Nazareno e' aperto, e continueremo a lavorare per cercare di aprire una nuova stagione politica".

"Serve una nuova fase politica, che sia in discontinuita' con un'esperienza, quella degli ultimi 15 mesi, che numeri alla mano non puo' certo essere considerata positiva". Cosi' il segretario nazionale del Partito democratico e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, arrivando ad Amatrice per l'anniversario dei tre anni dalla tragedia del 2016. A chi chiede poi al leader dem se sia vero che Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle continuano a chiedere un Conte bis, Zingaretti risponde: "Questo dovete chiederlo a loro".

"La trattativa la gestisce Zingaretti, sulla base della linea stabilita in direzione, ed e' lui ad aver detto no all'ipotesi di un governo Conte bis". Cosi' Maria Elena Boschi avvicinata dall'ANSA al Ciocco, in Garfagnana, nell'ultimo giorno della scuola di politica di Matteo Renzi, risponde ad una domanda su un reincarico al premier dimissionario Giuseppe Conte, posto ieri da Luigi Di Maio a Nicola Zingaretti come condizione per un governo M5s-Pd.