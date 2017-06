"Da febbraio Renzi vuol far cadere Gentiloni". "Falso". Guerra aperta Ap-Pd

"Renzi e' uno strano fenomeno. Se non ha un nemico da insultare o da rasserenare, non sta bene. D'Alema, Bersani, Letta, Cuperlo, Orlando e adesso Alfano e Gentiloni. In Italia, piu' di ogni altro paese europeo i populisti, fra M5S e Lega, sono quasi al 50% e il problema di Renzi qual e'? Alfano! E qual e' il delitto commesso da Alfano? Non aver fatto cadere Gentiloni gia' nel mese di febbraio". Lo afferma Sergio Pizzolante, componente della segreteria nazionale di Alternativa popolare. "E perche' bisognava e bisogna far cadere Gentiloni? Perche' il nostro vuole la rivincita, dopo il referendum. Perche' - accusa - gli e' stato tolto il giocattolo del governo e adesso lo rivuole. E' un capo che divide e si alimenta d'odio. Gli ritornera' tutto contro. Non riavra' il giocattolo. Un'altro, prima di Renzi, aveva detto: "molti nemici molto onore". Non ha fatto una bella fine" conclude.

Pd ad Ap: "Dite il falso, noi leali con Gentiloni"

Il Pd respinge con nettezza le dichiarazioni di esponenti di Ap per cui Renzi avrebbe chiesto ad Alfano di far cadere il governo in cambio di una legge elettorale favorevole ai centristi. "Assolutamente no", dice il coordinatore della segreteria Lorenzo Guerini entrando al Nazareno. E Matteo Ricci aggiunge: "Non e' vero. Pensassero piuttosto a fare un cartello centrista per superare lo sbarramento".