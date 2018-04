Governo, Renzi: "Chi ha perso non può governare"

"Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Io mi sono dmesso, non possiamo pensare che i giochetti dei caminetti romani valgano di più della scelta degli italiani". L'ex premier Matteo Renzi, segretario dimissionario del Partito Democratico, ospite a 'Che tempo che fa', esclude categoricamente un governo con i grillini: non si possono ignorare le elezioni del 4 marzo e il risultato che è venuto fuori dalle urne. "Chi ha vinto, deve assumersi la responsabilità e governare", afferma Renzi, che non esclude un incontro con il leader del Movimento 5 stelle, ma esclude il sostegno all'esecutivo: "Un incontro con Di Maio sì, la fiducia a un governo M5S no".

Una posizione, spiega Renzi, condivisa dalla maggior parte dei senatori dem: "Su 52 senatori Pd, almeno 48 devono votare a favore. Io di disponibili alla fiducia a Di Maio non ne conosco uno".

L'ex presidente del Consiglio, quindi, non esclude il confronto con il leader del Movimento, che a suo parere dovrebbe essere trasmesso in streaming per chiarire una volta per tutte le reciproche posizioni, ma ribadisce che, per lui, il Partito democratico deve restare all'opposizione: "Non possiamo con un gioco di palazzo rientrare dalla finestra dopo che abbiamo perso le elezioni. Se sono capaci ci provino Di Maio e Salvini". Anche perché, insiste, "abbiamo fatto una campagna elettorale durissima sulla base di proposte specifiche. Non è pensabile ignorare ciò che la gente ci ha detto. Io temo per il gioco democratico".

E sottolinea, ancora una volta, le distanze con i vincitori delle consultazioni: "Il reddito di cittadinanza per me non sta né in cielo né in terra", aggiunge l'ex segretario Pd, che ribadice che alla fine sarà la direzione a decidere sul dialogo con i Cinque stelle, ma che lui è contrario ad un accordo. "Non possiamo essere un alibi" per M5s, dice. Ma non vuole parlare di renziani contrari? "Sembra una malattia... Io ho riacquistato la mia libertà. Ci vorrebbe una unaminità per reggere questo governo. Mi sembra difficile", aggiunge l'ex premier, che definisce 'impossibile' l'ipotesi di trovare un accordo: "Non è una ripicca dire di no, ma dignità e etica nel rispetto del voto".

Anche l'ipotesi di Di Maio premier è irreale, per Renzi: "Lo pensa solo Di Maio. Tanto di cappello a chi ha preso il 32%, ma non è il 51%. O qualcuno gli regala il 19%, ma venire a chiedere i voti a chi hai accusato di mali di tutta Italia" è assurdo.

Il problema dell'incertezza in cui si trova l'Italia ora, dice Renzi, non dipende dalle elezioni di marzo, ma da quanto successo il 4 dicembre con il referendum: "Salvini e Di Maio avrebbero avuto tutto l'interesse" a votare per il sì, osserva l'ex premier. Se M5S e Lega "non si trovano d'accordo, eh beh, allora ci vuole che qualcuno si prenda il coraggio di dire che il sistema non funziona", visto che non sono state introdotte la riforma costituzionale e la legge elettorale che avrebbero portato ad un ballottaggio. "Dal 4 dicembre 2016 questo Paese è bloccato: su questo si poteva fare un governo insieme. Da quel momento l'Italia non è più in grado di avere un sistema efficace ed efficiente. Non era un referendum sui poteri di Renzi ma sul futuro dell'Italia".

Poi aggiunge: "Se loro non riescono a fare il governo, che facciano una proposta per cambiare e una riforma costituzionale" che preveda un diverso assetto istituzionale e il ballottaggio. Certo, aggiunge ancora Renzi, tornare a votare "sarebbe un gigantesco schiaffo ai cittadini", perché vorrebbe dire che "quelli che hanno detto 'abbiamo vinto' non riescono a fare niente".

Renzi duro con il Pd che "deve guardare in faccia la realtà. Deve smettere di litigare al proprio interno. Sono stato massacrato per cinque anni. C'era una opposizione interna che invece di attaccare Salvini attaccava me", dice l'ex segretario dem.

Pd, Calenda: serve un governo istituzionale. Salvini attacca i 5 Stelle: "Non cambiamo programma in corsa"



Matteo Salvini attacca, senza mai nominarli, i 5 Stelle. "Noi i programmi non li cambiamo in corsa - cinguetta su Twitter - abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra priorità. Voglio andare al governo con chi ci darà una mano per 'fare', per realizzare il programma premiato dagli elettori. Gli italiani meritano 'rispetto', altro che governi col Pd!".

Un'ipotesi, quella di un governo fra Movimento 5 Stelle e Partito democratico, che manda su tutte le furie il leader del Carroccio. "Sento - aveva detto - che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare milioni di italiani se il voto non sarà rispettato. Il Pd - ha aggiunto Salvini - ha già fatto troppi danni agli italiani in tutti questi anni di malgoverno".

E sempre dal centrodestra si fa sentire il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani. Macron e Merkel - dice l'esponente di Forza Italia - aspettano di vedere cosa succede in Italia. Se ci sarà un governo populista si spaventeranno".

Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a '1/2h in più' su Rai3 di Lucia Annunziata, ricorda la distanza di M5s e Pd. "È chiaro che in tutti i programmi ci sono cose che possono essere messe insieme, ma la verità è che c'è una diversità fortissima tra M5S e Pd", portando l'esempio di "due problemi" sul suo tavolo: Ilva e Tap.

"La linea del M5s è di abbandonare il Tap e e di chiudere l'Ilva. Il governo - ha proseguito - è fatto di queste scelte: come si fa a stare insieme se la quotidianità del governo poi diventa un conflitto continuo? E quanto bene questo fa al Paese? Io credo che è quello di cui il Paese non ha bisogno", ha proseguito. "Questo non vuol dire che non bisogna sedersi, bisogna sedersi sempre con tutti in politica. Bisogna sedersi una proposta che non può essere quella di fare la ruota di scorta di un governo di Di Maio", ha aggiunto Calenda.

Per Calenda il Pd deve "proporre al Movimento 5 Stelle un governo istituzionale, con obiettivi condivisi e che metta mano a cose che sono interesse di tutti. Nessuno ha vinto e dovrebbero fare tutti un passo indietro". E insiste: "Serve un governo pieno ma si può fare un passaggio intermedio, visto che né Salvini né Di Maio hanno mai governato".

Il problema di Luigi Di Maio e del Movimento 5 stelle "è solo quello di arrivare al governo, perché poi la linea la daranno solo Grillo e Casaleggio", continua Calenda. "C'è ancora tantissima propaganda nel M5s, è un partito che prima delle elezioni sosteneva il referendum sull'euro, io non do credibilità a Di Maio che ha un comportamento ondivago e che cambia il programma proprio quando deve andare lui a Palazzo Chigi". Per Calenda M5s ha "una leadership carismatica che non è Di Maio ma Grillo, è dall'esterno che arrivano delle svolte", afferma.