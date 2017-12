Governo: Renzi con Annibali contro Travaglio per frase su acido

"Un abbraccio affettuoso a Lucia Annibali, donna coraggiosa e libera". Matteo Renzi, su Twitter, si schiera cosi' con l'avvocato che fu sfregiata con l'acido da due uomini assoldati dall'ex fidanzato. Ed e' proprio imperniata sull'acido la polemica, sempre sui social, che mette Annibali contro Marco Travaglio.

"La legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell'acido) e' stata una delle peggiori della storia repubblicana. Ma almeno un merito l'ha avuto: offrirci la galleria completa di tutti gli orrori che non vorremmo mai piu'...", e' la frase del direttore del Fatto Quotidiano cui replica cosi' la donna: "Chi, come me, ha conosciuto gli effetti dell'acido, per sua sfortuna, si augura invece che questo non debba mai accadere a nessuno, nemmeno per scherzo".