Governo, Renzi insiste sull'alleanza coi 5S. "Esecutivo anti-Iva poi Leopolda"

"Questa è la crisi più pazza del mondo. E come andrà a finire non lo sa nessuno. Certo è che Salvini fino a una settimana fa era l'uomo invincibile osannato da media e social: adesso rincorre Di Maio per elemosinare la pace. Deve scegliere se perdere la poltrona o la faccia, e la prima opzione potrebbe essere troppo dura per lui. Le ultime settimane certificano comunque il suo fallimento come leader: ha sbagliato tutto, e chi sbaglia si dimette, se è persona d'onore". E' quanto afferma Matteo Renzi in una intervista al Giornale rilanciando la proposta di "un governo istituzionale per rientrare nella Ue".

Secondo Renzi "serve un governo per evitare il voto a ottobre e l'Iva, poi sta ai segretari dei partiti definirne la formula politica. Una cosa è chiara: per la Ue sarebbe un sollievo poter tornare a dialogare con l'Italia, che ora si è tagliata fuori. E senza l'Italia, con l'imminente Brexit, l'Europa diventa pericolosamente una questione a due tra Francia e Germania".

Un governo aperto anche a Forza Italia? "Di fronte alla sguaiata schizofrenia di Salvini, il Cavaliere è un rassicurante uomo delle istituzioni" osserva l'ex presidente del Consiglio. E i renziani che parte faranno? "Faremo ciò che serve al Paese. Voteremo la fiducia, non chiederemo neppure uno strapuntino per noi e faremo proposte concrete per mettere in sicurezza l'Italia. Poi faremo il punto alla Leopolda dal 18 ottobre".