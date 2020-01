Governo, Renzi nell'angolo aprirà la crisi? Gli effetti dell'intesa Pd-M5S

Qualcuno dice che si avvicinano le elezioni politiche anticipate. Forse. Possibile. Fatto sta che nel vertice a sorpresa tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio del 4 gennaio il segretario del Partito Democratico e il capo politico del Movimento 5 Stelle hanno trovato un accordo per una legge elettorale proporzionale con sbarramento al 5%, come in Germania. Si tratta, se portata a termine, di una rivoluzione destinata a modificare gli equilibri politici.



Stando agli ultimi sondaggi nazionali, Liberi e Uguali e tutti i partiti a sinistra del Pd non saranno più rappresentati in Parlamento. In pericolo anche Italia Viva e perfino Forza Italia di Silvio Berlusconi rischia di restare clamorosamente fuori. Se Zingaretti e Di Maio andassero avanti su questa strada la conseguenza potrebbe essere quella di nuove fibrillazioni nella maggioranza e nel governo, anche perché sia i renziani sia LeU - per spirito di sopravvivenza - potrebbero puntare sulla crisi e sulle elezioni con il Rosatellum (l'attuale legge elettorale) prima che entri in vigore la riforma di Pd e 5 Stelle. Sempre che la Corte Costituzionale non dia il via libera al referendum voluto dalla Lega - quello proposto dalle Regioni a guida Centrodestra - che riporterebbe l'Italia verso il maggioritario.



Un altro risultato del proporzionale con soglia di sbarramento al 5% è la fine delle coalizioni. Come sostiene da tempo Gianfranco Rotondi - clicca qui leggere l'ultima intervista al leader della Democrazia Cristiana - ogni partito si presenterà da solo e senza alleanze con un'elevata competizione, ad esempio tra la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che si contendono lo stesso elettorato. Solo dopo le elezioni, in Parlamento, si formeranno le alleanze come accadeva nella Prima Repubblica.



Per questo motivo i partiti di centro potrebbero acquisire un ruolo determinante come ago della bilancio, ma soltanto se in grado di superare lo sbarramento del 5%. Una vera e propria rivoluzione che potrebbe avvicinare il ritorno alle urne. Renzi è finito così nell'angolo: l'ex premier continua a dire che il governo Conte bis durerà fino al 2023 ma con la legge elettorale Zingaretti-Di Maio Italia Viva rischia di scomparire... Che farà?