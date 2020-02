Governo, Renzi: "Noi siamo per la stabilità, ma non vogliamo l'immobilismo"

GOVERNO: RENZI, 'SI' STABILITA' MA NO A IMMOBILISMO'

''Io credo che, perché l'Italia possa andare avanti, serva stabilità che però non è immobilismo. Stabilità sì, rinviare e immobilismo no''. Lo dice Matteo Renzi all'assemblea di Iv a Roma.

GOVERNO: RENZI, 'VOGLIAMO ANDARE AVANTI, INCORAGGIAMO CONTE AD AGIRE'

"Si vota nel 2023 perché lo prevede la nostra Costituzione, Il governo deve andare avanti, noi vogliamo dare una mano e incoraggiamo il premier ad agire, a fare delle scelte, a non rinviare''. Lo dice Matteo Renzi all'assemblea di Iv.

GOVERNO: RENZI, 'APPOGGIO ESTERNO? APPOGGIO TOTALE A CONTE'

"La missione di Italia viva nei prossimi mesi è aiutare il governo a diventare un buon governo". Ma quale appoggio esterno? "da Italia viva appoggio totale al governo". Lo dice Matteo Renzi all'assemblea di Iv a Roma.

PD: RENZI, 'PARTITO UNICO CON M5S E LEU? NO GRAZIE, IV DA ALTRA PARTE'

"Se qualcuno immagina che Italia viva faccia un partito con Pd, M5s e Leu, diciamo in bocca al lupo, buon lavoro e buona vita ma noi saremo dall'altra parte. Non può esistere quella visione del progressismo. Quindi, di conseguenza, non pensiamo di andare alle prossime elezioni in un derby con Salvini e Meloni e parte della sinistra radicale che e' gia' fuori dal mondo". Lo dice Matteo Renzi all'Assemblea di Iv a Roma.

RENZI, 'MATRIMONIO PD-M5S? BENE MA NOI MAI CON POPULISTI'

"Non ci interessa cosa accadrà tra Pd e M5s, cederemo mai se sono fiori d'arancio, bene. Noi non cederemo mai alla cultura populista dei grillini''. Lo dice Matteo Renzi all'assemblea di Iv a Roma.

AUTOSTRADE: RENZI, 'DEVE PAGARE MA NON SI CEDA A POPULISMO'

"La pagina di Genova è un dramma incredibile, segna la storia dell'Italia e noi esigiamo giustizia. E siamo perché chi ha sbagliato paghi davvero. Ma la differenza tra populismo e buon governo è la polemica sulle concessioni. Se si da l'idea che c'è un governo di populisti e non di esperti di diritto, è un errore politico e un danno alla credibilità del Paese''. Lo dice Matteo Renzi all'assemblea di Iv. ''Si faccia pagare ad Autostrade ma senza cedere a populismo".

PRESCRIZIONE: RENZI, 'STO CON FI? SI', NOI NON SIAMO PER CULTURA MANETTE'

"Lo dico a M5S: noi non siamo tasse e manette. Dicono che Renzi vuole fare come FI, ma se devo scegliere tra chi dice 'mai prescrizione' e chi dice che 'non è uno scandalo che ci sia qualche innocente in carcere', io sto con Forza Italia, noi non siamo per la cultura delle manette''. Lo dice Matteo Renzi all'assemblea di Iv.

PRESCRIZIONE: RENZI, 'NON HO FATTO GOVERNO CON M5S PER CEDERE A GIUSTIZIALISMO'

"Io non ho accettato di fare un governo per cedere al giustizialismo dei grillini". Lo dice Matteo Renzi sulla prescrizione all'assemblea di Iv.

GOVERNO: RENZI, 'CONTE LEADER PROGRESSISTI? NO CHI HA FIRMATO DL SALVINI'

"Se qualcuno vuole trasformare Conte nel punto di riferimento del progressismo, faccia pure. Noi lo sosteniamo ma il nostro sostegno al premier non arriva a definirlo leader dei progressisti. Per noi non lo può essere chi ha firmato i decreti Salvini". Lo dice Matteo Renzi all'assemblea di Iv a Roma.

IV: RENZI, 'FARE POLITICA NON E' CITOFONARE MA AVERE UN VISIONE'

"Siamo qui per cercare di parlare di politica che non è semplicemente fare un tweet o partecipare a un talk ma avere un progetto, una visione, non è suonare a un citofono, fare populismo''. Lo dice Matteo Renzi all'assemblea di Iv a Roma.