Governo, Renzi: "Nascerà più di una forza di centro". Pd verso la scissione?

Renzi: "Potrebbe nascere più di una forza di centro". Anticipo della scissione Pd?

Per Matteo Renzi "nascerà una forza di centro, su questo non ci sono dubbi". Lo ha detto in un colloquio, avvenuto prima del voto sulla Tav, riportato da La Stampa. A chi gli chiede se sara' uno dei tessitori di questa nuova forza centrista si limita a rispondere: "io ormai sono un osservatore" e aggiunge: "magari ne nascera' piu' d'una. Il problema casomai e' se ne riesce a nascere davvero una seria, fatta bene". Anche se i pensieri e le voci su una possibile scissione del Pd si rincorrono da tempo.

Renzi prevede un Conte bis

Per l'ex segretario dei Dem "se Salvini apre la crisi e' perche' ha finito i soldi. La sua macchina della comunicazione ne ha bisogno di continuo". Secondo Renzi "se Salvini non rompe subito non si votera' prima del maggio 2020". Ma potrebbe restare anche tutto com'e', "perche' lui ama le campagne elettorali e vuole farsi a inizio anno quella dell'Emilia Romagna e della Calabria". Tuttavia secondo l'ex premier, fra i possibili scenari, "il piu' lineare sarebbe un Conte bis".