Governo, Renzi: "Tornare al voto è un suicidio, il Pd ci pensi bene"

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, lancia un messaggio agli ex compagni di partito del Pd: "Tornare al voto e' una follia, un suicidio di massa". In un'intervista a Repubblica, l'ex premier dice: "Italia viva pensa che si debba votare nel 2023, alla scadenza naturale, dopo aver eletto il nuovo presidente della Repubblica.

Se qualcuno pensa di fare come in Umbria anticipando le elezioni, faccia pure: con questa scelta si perdono tutti i collegi uninominali e si causano sconfitte in Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Non so che nome dare a questa ipotesi politica: in psicologia si chiama masochismo".

Renzi Pd elezioni, la posizione di Orlando: "Pd preoccupato, così non si dura"

Il Pd e' preoccupato per la situazione all'interno dellamaggioranza. E il vicesegretario, Andrea Orlando, avverte gli alleatiche, se si continua cosi', il governo "non dura". Dice Orlando inun'intervista al Messaggero: "Semplicemente siamo preoccupati. Il puntoe' questo, se ci sono un patto solido e un orizzonte temporale lungo,allora i problemi si risolvono. Se invece i nostri alleati non indicanonessun respiro, nessuna ambizione che non sia quella del giorno pergiorno, allora qualunque problema rischia di trasformarsi nell'incidentefatale. Decidiamo serenamente insieme: Italia viva e M5s ritengono chela strada di un orizzonte lungo non e' perseguibile? Bene, accorciamo losguardo e chiudiamo questa esperienza. Patti chiari, legislatura lunga".Prosegue Orlando: "Anche noi abbiamo ben presente l'esigenza di arrivarea scadenze istituzionali, come quella dell'elezione del presidente dellaRepubblica, e al 2023, ma il problema e' che cosi' a quelle scadenze nonci si arriva".