Governo, Rotondi (DC): "Salvini sarà abbattuto dalla scarsità delle sue tesi"

Salvini non sarà abbattuto da manovre di palazzo, ma dalla scarsa validità delle sue tesi”. Così Gianfranco Rotondi, leader della Fondazione Democrazia Cristiana, sul leader della Lega Matteo Salvini.

Salvini, Rotondi (DC): "Novello vescovo di Canterbury, inquietante ostentazione rosario"

“Salvini si propone come capo religioso e capo politico, come un novello vescovo di Canterbury. È inquietante la sua ostentazione del rosario”. Così Gianfranco Rotondi, leader della Fondazione Democrazia Cristiana, sul leader della Lega Matteo Salvini.

Salvini, Rotondi (DC): "Aggressioni quotidiane al Papa come fosse avversario politico"

“Le aggressioni quotidiane al Papa non hanno precedenti nella storia. Il Santo Padre è visto alla stregua di un avversario politico, come un segretario di partito”. Così Gianfranco Rotondi, leader della Fondazione Democrazia Cristiana, sul leader della Lega Matteo Salvini.

Salvini, Rotondi (DC): "Parli dei cervelli in fuga, non dei disperati che arrivano"

“Tra tante cose che si dicono, è facile parlare di migranti, mentre è difficile dire quali situazioni si vogliono dare ad una crisi incontrovertibile. Salvini parli dei cervelli in fuga, non degli africani che vengono in condizioni di disperazione”. Così Gianfranco Rotondi, leader della Fondazione Democrazia Cristiana, sul leader della Lega Matteo Salvini.