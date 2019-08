Governo: Ruocco (M5s), non ci sono piu' margini per accordo con Salvini

Per la presidente della commissione Finanze della Camera, Carla Ruocco, del Movimento cinquestelle, "non ci sono piu' margini" per un governo con la Lega, perche' "Salvini si e' dimostrato inaffidabile e con una visione diversa dalla nostra. Non parlo solo dell'Italia spaccata in due ma anche dell'approccio alla fiscalita' che avrebbe concentrato la ricchezza nelle mani di pochi", conclude Ruocco.

GOVERNO M5S-PD: PARAGONE, 'SE ACCORDO CON PD SALTA MIA PRESIDENZA COMMISSIONE BANCHE'

"Se si fa una maggioranza col Pd nessuno può contare più sulla mia disponibilità" per la presidenza della commissione parlamentare di inchiesta sulle Banche. Lo dice Gianluigi Paragone, senatore M5S, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "È evidente -spiega- che non potrei accettare di essere votato dalla Boschi. Anzi il fatto che il Pd voglia mettere la Boschi nella commissione è la prova che quel partito non è cambiato". Ribadendo la sua preferenza per elezioni anticipate, "se dovessi scegliere un partner di governo -aggiunge Paragone- cercherei uno spiraglio con la Lega, partito che, come il Movimento, si è battuto contro il sistema liberista e finanziario che taglia fuori l'economia reale, le famiglie, le piccole imprese".