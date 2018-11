Governo Salvimaio come la Juventus: non basta un fuoriclasse per vincere

Il governo Salvimaio come la Juventus, che ha in squadra un fuoriclasse, Cristiano Ronaldo (gran goal al Manchester !), ma ha perso il match contro la squadra del rissoso tecnico Mourinho.

Pure l'esecutivo può contare su un campione, Salvini. Ma il team non appare in grado di difendere e ampliare i risultati ottenuti, grazie alle capacità del successore, al Viminale, di uno degli ex "Lothar" di D'Alema, Minniti.

E, a proposito della bufera nella maggioranza sulla prescrizione, il leader della Lega dovrebbe dire a Luigi Di Maio : "Tra alleati seri, caro Gigino, ci si confronta e si discute. Non si lanciano ultimatum....Travagliati e neppure penultimatum, come facevano i Mastella qualunque, nella Prima Repubblica, e i Follini, nella Seconda".

A proposito di Mastella, uno scrittore campano, Eduardo Cicelyn, ha bocciato l'accostamento fatto da Antonio Polito tra Bassolino e l'attuale Sindaco di Benevento, in quanto a sorte giudiziaria (18 assoluzioni per l'ex Governatore, 15 per don Clemente). Personaggi, certo, diversi : uno figlio della DC di De Mita, l'altro vicino a Ingrao, nel PCI. Le tardive assoluzioni hanno restituito a loro l'onore personale. Ma i lunghi processi hanno distrutto le carriere politiche di entrambi, cambiando, radicalmente, e in peggio, lo scenario del potere in Campania.