Governo, Salvini attacca i 5 Stelle: "Non cambiamo programma in corsa"

Matteo Salvini attacca, senza nominarli, i 5 Stelle. "Noi i programmi non li cambiamo in corsa - cinguetta su Twitter - abolire l'infame legge Fornero sarà la nostra priorità. Voglio andare al governo con chi ci darà una mano per FARE, per realizzare il programma premiato dagli elettori. Gli italiani meritano RISPETTO, altro che governi col Pd!".

Un'ipotesi, quella di un governo fra Movimento 5 Stelle e Partito democratico, che manda su tutte le furie il leader del Carroccio. "Sento - aveva detto - che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare milioni di italiani se il voto non sarà rispettato. Il Pd - ha aggiunto Salvini - ha già fatto troppi danni agli italiani in tutti questi annidi malgoverno".

Sempre dal centrodestra si fa sentire il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani. Macron e Merkel - dice l'esponente di Forza Italia - aspettano di vedere cosa succede in Italia. Se ci sarà un governo populista si spaventeranno".