Governo, Salvini: "Avanti per 5 anni. Se andassi a elezioni sarei egoista"

Elezioni anticipate? "Se le volessi sarei egoista. Da segretario della Lega avrei il mio tornaconto: abbiamo preso il 17%, ora i sondaggi mi dicono che prenderemmo il doppio, eleggerei il doppio dei deputati e senatori. Ma no, non esiste, ho firmato un impegno e sto qui per 5 anni continuando a fare quel che mi sono impegnato a fare". Così il vicepremier Matteo Salvini, ospite di Agorà su Raitre.

UE: SALVINI, ITALIA HA SMESSO DI ESSERE POLLO DA SPENNARE

"In Europa l'Italia ha smesso di essere un pollo da spennare". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, ospite di Agorà su Raitre.

DEF: SALVINI, SU REDDITO CITTADINANZA GARANZIE E CONTROLLI, NO SPRECHI

"Ci saranno controlli, chiaro. Immagino che ci sia una garanzia che chi prende questi soldi non va nei casinò, non se li va a giocare alle macchinette o a bere nel bar sotto casa. Ci sono già stati esperimenti di carte controllate". Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini ad Agorà a proposito delle verifiche sul reddito di cittadinanza.

MANOVRA: SALVINI, UE DOVRA' LEGGERLA, NON SI ESAMINANO TITOLI GIORNALI

La manovra a Bruxelles "penso la debbano leggere, uno non può esaminare i titoli dei giornali. E' tanta roba, un faldone enorme, appena arriverà a Bruxelles -non è stata ancora spedita - la leggeranno e troveranno sviluppo, crescita e investimenti e non potranno non prenderne atto". Così Matteo Salvini, ospite di Agorà su Rai3.

MANOVRA: SALVINI, NESSUN RISCHIO GRECIA PER L'ITALIA, FRANCIA STA PEGGIO

"Non c'è nessun rischio Grecia per l'Italia, anzi. La Francia è economicamente messa peggio, ha un disavanzo commerciale, farà più deficit quest'anno, ma tutti contro l'Italia perchè in Italia ci sono aziende sane che qualcuno vorrebbe comprare sottocosto". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, ospite di Agorà su Rai 3.

PONTE MORANDI: SALVINI, I 50 MLN A GARANZIA CASE SFOLLATI

"I soldi gli sfollati li avranno. Ieri sera, in questa riunione a Palazzo Chigi, abbiamo trovato ulteriori 50 milioni a garanzia delle case degli sfollati, che hanno diritto a sapere di sapere entro dicembre dove andranno a vivere". Lo annuncia Matteo Salvini, ospite di Agorà su Rai3. Il vicepremier difende il titolare dei Trasporti e delle Infrastrutture, il grillino Danilo Toninelli. A chi gli domanda se abbia lavorato bene su Genova, "ma sì - risponde - stiamo parlando di un disastro senza precedenti. Trecento metri di viadotto autostradale che piombano sulla testa della gente non me li ricordo in 45 anni di vita".