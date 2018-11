Governo, Salvini: "Con M5S lavoriamo bene. Avanti uniti"

"Nessuna polemica, con il Movimento 5 Stelle stiamo lavorando bene. Il nostro governo ha un'altissima popolarità e in 5 mesi abbiamo fatto più di chiunque altro. Sono molto soddisfatto per le leggi fatte e per quelle in cantiere. Legittima difesa, reddito di reinserimento al lavoro, stop sbarchi, riforma della Fornero. Andiamo avanti uniti per il cambiamento del paese". Lo sottolinea in una nota Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno.

Governo: Di Maio alla Lega, il contratto va rispettato da tutti

"Abbiamo firmato un contratto di governo che va rispettato da entrambi i contraenti": ad affermarlo e' il vicepremier Luigi Di Maio.

Governo Lega-M5S, Di Maio replica a Giorgetti sul reddito di cittadinanza

In un'intervista al Corriere della Sera, Luigi Di Maio ha replicato ai dubbi del sottosegretario Giancarlo Giorgetti sul reddito di cittadinanza ribadendo che "sara' operativo nei primi tre mesi del 2019". "Se vedo un problema", ha aggiunto, "non e' nelle risorse o nelle norme, ma quando qualcuno non crede in quello che stiamo facendo. Se qualche membro del governo non crede in quello che stiamo facendo, allora e' un rischio per i cittadini prima di tutto".

Manovra: Di Maio, Conte e Tria sapranno spiegarne bonta' all'Ue

Per il vicepremier Luigi Di Maio non si arrivera' a sanzioni all'Italia da parte dell'Ue nel braccio di ferro sulla manovra. "Non credo si arrivera' a questo punto", ha affermato in un'intervista al Corriere della sera, "non succedera', non ci sono nemmeno i presupposti per alcune ipotesi. E sono convinto che il premier Conte e il ministro Tria sapranno spiegare alla Commissione la bonta' della manovra". Quanto alla possibilita' che l'Italia compia passi per andare incontro alle richieste dell'Unione Europea, Di Maio e' categorico: "Se il tema e' mettere in discussione il reddito di cittadinanza o il superamento della Fornero non c'e' rilievo che tenga. Specifico che ci sono ulteriori tagli agli sprechi da fare e andremo fino in fondo".