Governo, Salvini dà il 2 di picche a Di Maio. E chiede l'icarico a Mattarella

"Abbiamo offerto al Presidente della Repubblica, consci del fatto che il Paese non può aspettare e che i problemi da risolvere sono tanti, la disponibilità mia, a nome della coalizione che ha preso più voti dagli italiani, a dar vita a un governo che cominci a risolvere tutti i problemi del Paese: dal lavoro alle tasse, dalle pensioni all'immigrazione". Con una dichiarazione brevissima, il leader della Lega Matteo Salvini dà il due di picche a Luigi Di Maio e all'ipotesi di un governo con i 5 Stelle senza Berlusconi.

Al termine delle consultazioni al Quirinale dei partiti di centrodestra, insomma, diviene ufficiale quanto anticipato da Affaritaliani.it: il centrodestra resta unito e va avanti per la sua strada.

Silvio Berlusconi, stavolta le braccia conserte sul petto, si limita ad annuire. Salvini non legge comunicati ma parla a braccio, brevemente e spiega che nel corso del colloquio con Sergio Mattarella la richiesta è stata dunque la richiesta del mandato.

Esclusa la possibilità di un governo tecnico. Posizione anticipata questa mattina da Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia molto vicina a Silvio Berlusconi. Che a Circo Massimo su Radio Capital afferma: "Ieri sera si è ribadito che il centrodestra è unito nel dire no a un governo del presidente. Oggi andremo al Quirinale a chiedere che il governo venga dato al centrodestra, con incarico a Salvini o a un altro esponente della coalizione che Salvini indicherà". Se non passa questa linea non c'è altra soluzione che tornare alle urne. "Forza Italia non è disponibile a un appoggio esterno - aggiunge Ronzulli - se non va al governo va all'opposizione. Di Maio ha fatto l'ultimo tentativo di spaccare il centrodestra. Ma è stato respinto"