Governo, Salvini: Draghi premier? Non esiste. E' la fotocopia di Mario Monti

"Non esiste, figuriamoci. Draghi è uno degli artefici di questa Europa". Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it, boccia senza appello la proposta avanza da Silvio Berlusconi di candidare il presidente della Banca Centrale Europa a Palazzo Chigi ('sarebbe un ottimo premier', ha detto il leader di Forza Italia. Quindi la Lega non appoggerebbe mai un governo guidato da Draghi? "Non se ne parla nemmeno. Mario Monti bis. E la fotocopia di Mario Monti non mi interessa", afferma il segretario leghista. Ma come fate a ipotizzare un'alleanza di governo con chi candida Draghi a Palazzo Chigi? "Mi sto occupando di sindaci, un'elezione per volta. E vorrei che tutti si occupassero di sindaci. Punto", risponde Salvini.