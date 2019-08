Governo, Salvini: elezioni anticipate? Lo capiremo anche prima di settembre - Se prevarranno i dissidi all'interno del governo e ci saranno le condizioni per un voto anticipato "lo vedremo a breve, anche prima di settembre". Lo afferma il ministro dell'interno Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulla possibilita' di elezioni anticipate, al termine dell'incontro con le parti sociali al Viminale. "O riusciamo a incidere sui fronti indicati dalle parti sociali - osserva Salvini- oppure non siamo incollati alle poltrone. Se possiamo fare le cose, le facciamo. Se non le possiamo fare, non e' che ci obbliga il buon Dio a stare incollati alle poltrone".

Lega: Salvini lancia sui social 'Estate italiana' tour - 'Estate italiana' come l'inno di Gianni Nannini ed Edoardo Bennato dei Mondiali '90. E' il titolo con cui Matteo Salvini lancia sui social il 'beach tour' in programma sulle piu' belle spiagge italiane da domani al 18 agosto. "Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Liguria, Campania e Toscana: da domani fino a Ferragosto vi aspetto lungo le coste della nostra splendida Italia, soprattutto nelle perle del nostro Sud. Piu' mi criticano perche' sto in mezzo alla gente, piu' io ci vado", scrive il segretario leghista su Facebook. Sul profilo il capo di via Bellerio aggiunge poi un cartello giallo e blu con suo volto sotto lo slogan 'Estate italiana tour', e una cartina dell'Italia e in cui sono segnate tutte le date. Il tour inizia domani, alle 10, a Sabaudia, poi Anzio, alle 17, poi di nuovo a Sabaudia, alle 21. Dopodomani, alle 10, Salvini sara' a Fossacesia marina, alle 17, San Salvo marina e, alle 21:30, a Pescara. Venerdi', unica tappa in Molise, alle 10, a Termoli, poi si sposta in Puglia, dove, alle 15:30, sara' a Peschici, e, alle 21:30, a Polignano a mare. Sabato, alle 10, sara' a Policoro, in Basilicata, poi andra' in Calabria ad Amantea, alle 15:30, e a Soverato, alle 21. Domenica dedicata alla Sicilia: alle 11 Giardini Naxos, alle 16 Catania e alle 18 Siracusa. Mercoledi' 14 agosto unica tappa in Liguria: alle 20, a La Spezia. Nell'estate italiana tour e' inserito anche la tappa a Ferragosto (alle 13), a Castelvolturno, dove Salvini ha traslocato il comitato per l'ordine e la sicurezza. Alle 14, Baia Domizia e, alle 21, a Cellole, sempre in Campania. Ultima tappa domenica 18 agosto, in Toscana: alle 18:30, a Marina di Pietrasanta; alle 20 Massa.

Sicurezza bis, Salvini: critiche Avvenire? Cattolici ragionano con testa propria - "Gli italiani, anche i cattolici, ragionano con la propria testa. Nella cover del telefonino ho la medaglietta della madonna di Medjugorje. Spero che Avvenire me lo permetta". Cosi' il ministro dell'interno Matteo Salvini, al termine dell'incontro con le parti sociali al Viminale, risponde a una domanda sulle critiche del giornale della Cei al ringraziamento alla Madonna per l'approvazione del dl sicurezza bis fatto da lui ieri.