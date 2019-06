Governo, Salvini: avanti se taglia le tasse. Centinaio evoca lo spettro crisi

Continua, anche se in maniera più “sotterranea", la crisi all’interno del governo. Ieri al Quirinale è andata in scena una finta pace ritrovata tra Salvini e Di Maio, sorridenti e accompagnati dalle rispettive fidanzate. E stamattina il vicepremier leghista ha assicurato nuovamente: "Si riparte, ci sono tante cose da fare”. Se questa è stata la risposta alla domanda sul futuro del governo e ai rapporti tra Lega e M5s, mentre Salvini arrivava ai Fori Imperiali per assistere alla parata del 2 giugno, poco dopo il vicepremier leghista ha rialzato il tiro: "Il Governo va avanti se mantiene l'impegno di tagliare le tasse, presto e bene. Con Tria abbiamo ragionato di tasse e Europa, uno choc fiscale e' l'unico modo per rilanciare l'Italia".

Contemporaneamente il ministro Centinaio, molto vicino al leader del Carroccio, lanciava la sua bordata sul governo, tornando ad agitare lo spettro della crisi: "Salvini saprà comunque utilizzare al meglio i voti che gli italiani hanno dato alla Lega: deciderà lui in che modo".

GOVERNO: CENTINAIO, 'DELIRIO ELETTORALE E' STATO IL PEGGIO DELLA POLITICA'



"Bilancio positivo per il Governo, se escludiamo quel mese di delirio della campana elettorale, dove si è bloccato tutto e dove gli italiani hanno visto esprimersi il peggio della politica". E' quanto dichiara il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio, ai Fori Imperiali per la parata militare che celebra la 'Festa della Repubblica'. Per Centinaio, ora "Salvini saprà comunque utilizzare al meglio i voti che gli italiani hanno dato alla Lega: deciderà lui in che modo".



CONTI PUBBLICI: CENTINAIO A UE, 'AGRICOLTURA ITALIANA NON SOPPORTA 3 MLD TAGLI’



"Noi con l'Europa siamo stati molto chiari: abbiamo detto molto onestamente che L'agricoltura italiana non è in grado d sopportare un taglio di oltre 3 miliardi di euro”, ha affermato il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio, ai Fori Imperiali prima della parata militare per la celebrazione della 'Festa della Repubblica'. "Di conseguenza - spiega Centinaio - non si può pretendere di chiedere agli agricoltori italiani di tutelare maggiormente l'ambiente e i consumatori, di sottostare alle nuove regole che portano più burocrazia all'Italia e contemporaneamente fare tagli per più di 3 miliardi di euro. Non sono soltanto io a dire di no ma anche il presidente Conte e tutto il governo e quindi andiamo avanti per la nostra strada lungo la quale per fortuna anche altri Stati si stanno unendo a noi, nel dire no alla Ue sui tagli all'agricoltura”.



2 GIUGNO: DI MAIO, 'ULTIMA COSA DA FARE OGGI E' ESSERE DIVISIVI'

"Oggi è la Festa della Repubblica, la festa di tutti gli italiani: l'ultima cosa da fare oggi è quella di essere divisivi". E' quanto afferma il vicepremier Luigi di Maio, al termine della parata militare ai Fori Imperiali, lasciando la tribuna d'onore. "di tutto il resto -aggiunge di Maio- parleremo nei prossimi giorni".