Governo Salvini-Meloni: squadra pronta. Tutti i ministri e le poltrone. Nomi

Che i rapporti tra la Lega e Fratelli d'Italia siano quantomeno freddini non è un mistero. Vuoi per le divisioni sulle candidature alle prossime Regionali (Fitto sì, Fitto no), vuoi per la spaccatura sul piano internazionale e il derby per accaparrarsi l'ungherese Viktor Orbán, vuoi per la lite sulle nomine Rai, vuoi per le divergenze sulla legge elettotale. Fatto sta che in caso di incidente in Parlamento, caduta del governo Conte e ritorno alle urne tutti i sondaggi e le simulazioni elettorali danno la maggioranza a Matteo Salvini e Giorgia Meloni anche senza Forza Italia, sia con questa legge elettorale, il Rosatellum, e senza il taglio dei parlamentari sia con la riforma proporzionale e la sforbiciata degli eletti.

Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare, esiste una bozza di squadra di governo in caso di esecutivo sovranista Lega-FdI, messa a punto qualche settimana fa dai massimi dirigenti dei due partiti. Il presidente del Consiglio sarebbe, come da accordi, il leader del primo partito e quindi, salvo improbabili stravolgimenti, Salvini. Che si porterebbe con sé a Palazzo Chigi nel ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio il fidatissimo Nicola Molteni, già suo vice al Viminale nel governo giallo-verde. Altro sottosegretario del premier leghista, con delega all'Editoria, sarebbe il salviniano doc Alessandro Morelli, attuale presidente della Commissione Trasporti della Camera e uomo del Carroccio per le vicende Rai.

A Fratelli d'Italia andrebbero tre ministeri pesantissimi e di primissimo piano. Meloni guiderebbe il dicastero dell'Interno, condividendo la delega della lotta all'immigrazione clandestina direttamente con Salvini. Per la leader di FdI sarebbe pronto anche il ruolo di vicepremier unico del governo. Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI al Parlamento europeo e grande tessitore dei rapporti internazionali della destra, avrebbe il delicato compito di guidare il ministero degli Esteri. A Guido Crosetto andrebbe la Difesa, ministero nel quale lavorò con il ruolo di sottosegretario all'epoca di Ignazio La Russa.

All'Economia non potrebbe che andare Giancarlo Giorgetti, apprezzato dal Quirinale (Sergio Mattarella non metterebbe veti) e che avrebbe il difficile compito di tenere i rapporti con Bruxelles e le istituzioni europee in particolare sulla tenuta dei conti pubblici. La nomina di Giorgetti in Via XX Settembre sarebbe anche un segnale di garanzia verso i mercati finanziari (il pericolo dello spread è sempre in agguato) per contenere le spinte euroscettiche che ancora esistono in Via Bellerio. Gian Marco Centinaio riavrebbe la guida del ministero delle Politiche Agricole e del Turismo che diventerebbe anche della difesa e della tutela del Made in Italy nel mondo.

Il capogruppo leghista ala Camera, il pragmatico e concreto Riccardo Molinari, tifosissimo della Doria, avrebbe la delega del dicastero dello Sviluppo Economico. Molinari è uomo del fare più che del politichese, stimato anche a sinistra, è famoso per essere considerato il 'bello di Montecitorio', una sorta di Clark Gable del 2020 con il quale tutte le parlamentari di destra, sinistra e centro sognano una cena romantica (e anche dell'altro...). Claudio Durigon, leader del Carroccio nel Lazio e padre di Quota 100, prenderebbe le redini del dicastero del Lavoro e del Welfare.

La veneta Erika Stefani tornerebbe a guidare il ministero delle Autonomie e delle riforme istituzionali. A Giulia Bongiorno, salviniana doc, andrebbe l'importante ruolo di Guardasigilli al dicastero della Giustizia con il compito di mettere a punto una riforma organica del sistema giudiziario. La deputata della Lega Alessandra Locatelli, ministra per quasi due mesi nel Conte I, tornerebbe alla Famiglia e alla Disabilità. Edoardo Rixi, leader della Lega in Liguria e fautore dello sblocco delle grandi opere, avrebbe la guida del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lorenzo Fontana tornerebbe alle Politiche Cominitarie/Affari europei mentre a Luca Coletto (Lega) andrebbe la guida della Salute.

Lucia Borgonzoni, sconfitta in Emilia Romagna da Stefano Bonaccini, prenderebbe la guida del dicastero dei Beni Culturali, ruolo che ricopre anche nell'organigramma del Carroccio. Per Fratelli d'Italia ci sarebbero anche il ministero del Mezzogiorno con Edmondo Cirielli e i Rapporti con il Parlamento con Fabio Rampelli, attuale vicepresidente della Camera molto vicino a Meloni. Per l'Istruzione e l'Università l'ipotesi al momento è quella di un docente o professore di area sovranista e gradito sia alla Lega sia a FdI. Alla Pubblica Amministrazione potrebbe andare Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia.

Per quanto riguarda i ruoli istituzionali, per la presidenza del Senato, seconda carica dello Stato, il nome è quello dell'esperto d'Aula di Roberto Calderoli. Alla poltrona di presidente della Camera andrebbe un esponente di FdI che potrebbe essere La Russa, attuale senatore che per l'occasione tornerebbe a Montecitorio.