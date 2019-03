Governo, Salvini: "Nessuna crisi e nessuna nostalgia del passato"

“Nessuna crisi di governo e nessuna nostalgia del passato, lavoriamo per unire e per dare lavoro, sviluppo e futuro all’Italia. Col buonsenso si risolve tutto”. Lo dice Matteo Salvini dopo la conferenza stampa di Luigi Di Maio sulla Tav.

Tav, Molinari (Lega): "I bandi partano e l'opera vada avanti". Intervista



"Matteo Salvini ha detto in maniera abbastanza chiara che nessun ministro della Lega voterà in Consiglio dei ministri la sospensione dei bandi". Il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla conferenza stampa del vicepremier e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio. "Dal nostro punto di vista - spiega il presidente dei deputati del Carroccio - c'è un problema legale e cioè che non può essere fatto senza un passaggio parlamentare. L'unica soluzione che vediamo è che i bandi partano e, mentre partono, si proceda con questa iniziativa di ridiscussione sul finanziamento dell'opera con Francia e Unione europea per cercare di ottenere un finanziamento maggiore. Altra cosa che potrebbe fare il governo è chiedere alla Commissione europea di posticipare la data di scadenza per i bandi per non perdere i 300 milioni di euro. Però non è detto che l'Ue dia una risposta positiva. Ma noi non vediamo altre soluzioni. Sospendere i bandi in queste condizioni non è percorribile dal punto di vista legale e giuridico".

Quanto all'accusa di Di Maio alla Lega di mettere a rischio il governo, Molinari replica: "Non stiamo mettendo a rischio il governo perché, semplicemente, stiamo dicendo che le cose che non si possono fare non si fanno. Giuridicamente non è percorribile questa strada. Del resto, mi pare che anche Di Maio stia dicendo in questo momento che stanno cercando una soluzione tecnica, ma a quanto risulta alla Lega la soluzione tecnica non c'è. E' un non problema quello di bloccare i bandi, non si possono bloccare dato che ci sono dei vincoli a cui l'Italia si è vincolata con una legge. Chi votasse per bloccare i bandi si prenderebbe la responsabilità anche dal punto di vista contabile e legale della perdita di 300 milioni di euro. Non so che cosa abbiano in mente di fare, noi stiamo rispettando il contratto e siamo ben disponibili a ridiscutere l'opera e a dialogare con la Francia per farcela finanziare meglio. Però partendo dal presupposto che arrivati a questo punto l'opera deve andare avanti".

Delusi da Conte che si è schierato con Di Maio? "C'è stato un confronto tecnico a Palazzo Chigi, evidentemente il premier avrà ritenuto convincenti le argomentazioni contro l'opera. Per noi quella relazione tecnica costi/benefici ha una serie di difetti che abbiamo dimostrano tecnicamente. Resta poi la questione della decisione politica", argomenta il capogruppo leghista a Montecitorio. "Per noi spendere tanto uguale per bloccare l'opera ha poco senso. Deve essere proseguita, al massimo migliorata ma non è percorribile la strada di dire utilizziamo i soldi per mettere a posto la linea del Frejus perché sono due cose diverse e perché, comunque, sospendere quei cantieri ha un costo. Non si possono lasciare buchi nella montagna. Ci sono da sistemare delle cose e quindi c'è una spesa da sostenere. Va comunque messo in sicurezza il Frejus, certo, ma per una questione di sicurezza per chi ci transita. Tutto ciò, però, non risolve il problema della corsa veloce delle merci con le nuove tecnologie e i nuovi macchinari. Conte non ci ha deluso - afferma Molinari - ha la sua posizione, ma poi c'è la realtà con cui fare i conti. Lui ha detto 'se dovessi decidere adesso non la farei', può anche essere una posizione legittima ma visto che l'Italia si è impegnata nei decenni passati e ha fatto un lavoro per far sì che il Corridoio 5 passasse dalla Pianura Padana e non sopra la Svizzera, abbiamo dei vincoli internazionali. Possono non piacere, ma i vincoli si rispettano. O, diveramente, bisognerebbe cambiare gli accordi internazionale. Ma per quello serve un voto in Parlamento", conclude.