Di Maio su Salvini e Giorgetti: "La Lega gioca al poliziotto buono e cattivo"

"Lunedì per noi il governo deve andare avanti, ma non è che ci rimangiamo quanto detto su corruzione o province...". Lo ha detto Luigi Di Maio, intervistato da RadioAnch'io su Radio1, invitando la Lega a chiarire la sua posizione: "O ci sono due idee diverse nella Lega, oppure si gioca al poliziotto buono e cattivo. Vedere Giorgetti che per tutta la settimana attacca Conte mi fa pensare che vuole tornare da Berlusconi, o Salvini ha un'idea diversa da Giorgetti oppure è una strategia".







Di Maio ripercorre le ultime settimane: "La tensione è aumentata con il caso Siri, poi è salita ancora quando i leghisti hanno provato a rimettere le province. Io penso che ci sia una parte di Lega o tutta la Lega che è un po' nostalgica nel tornare al governo con Berlusconi. Ma noi siamo stati leali nella creazione del governo, ora la fase due si rivolge al ceto medio: noi siamo argine agli estremisti, abbiamo visto addirittura i fischi al papa in piazza...". In ogni caso, Di Maio si dice ancora convinto che "abbiamo davanti 4 anni perchè per me dobbiamo andare avanti 4 anni".



I rapporti tra Movimento 5 Stelle e Lega? Il vicepremier Luigi Di Maio li sintetizza così: “Patti chiari e amicizia lunga". Intervistato da Radio Anch'io, Di Maio osserva: "Noi del Movimento siamo un argine alla corruzione, ai privilegi e agli estremisti. Qui i rapporti di tensione sono saliti quando abbiamo chiesto le dimissioni di Siri. Mi sembra che nella Lega si sta giocando al poliziotto buono e poliziotto cattivo. Secondo me devono essere onesti con i cittadini italiani. C’è una parte della Lega nostalgica di tornare con Berlusconi". E prosegue:: "Io so che siamo stati leali nella formazione del governo, abbiamo portato a casa dei provvedimenti importanti, ma adesso è ora della fase due rivolta al ceto medio”.

Se esiste un'alternativa a questo governo? No, ho dato la mia parola agli italiani e questo e' il governo che andra' avanti nei prossimi anni. Non mi piacciono quelli che cambiano maglietta durante la partita. Saro' all'antica ma per me dare la parola ha un valore. Non ci sono alternative con giochini di palazzo". Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, a 'Mattino Cinque', su Canale 5. Certo, prosegue, "qualcuno e' piu' litigioso, ma io vado avanti serenamente e cristianamente diritto".

"Il governo non cade, va avanti per quattro anni e lo farà perchè ha lavorato bene". Lo sostiene, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro dell'interno Matteo Salvini che sottolinea come solo ieri ci siano state "otto dichiarazioni dei 5 Stelle contro di me. Non ho risposto a nessuna". Una situazione, secondo il leader del Carroccio dovuta al fatto che "la Lega ha vinto in tutte le Regionali. Il governo è partito con la Lega al 17% e M5s al 30% e molto probabilmente col voto di domenica vedremo che la proporzione si è invertita. Ma a me non importa, io sono davvero per il lavoro di squadra". Nessuna polemica però: "Io con Di Maio ho lavorato bene. E sono convinto che lunedì torneremo a lavorare come abbiamo sempre fatto". Per quanto riguarda il decreto sicurezza bis il ministro dice di aspettarsi l'approvazione oggi in Cdm, "dato che ho fatto le correzioni richieste. Ho fatto notte per arrivare a un testo che venisse incontro a quanto mi veniva segnalato. Ma se il consiglio non ci fosse vorrei almeno sapere perchè". Nessuna polemica neppure col Quirinale: "Ho sempre avuto il massimo rispetto di tutte le istituzioni. Non ho certamente mai chiesto l'impeachment del Presidente della Repubblica. Io ho fatto i compiti. I 18 articoli del decreto sono stati corretti e ci sono le risorse. Sono finanziati da 30 milioni di euro integralmente coperti da fondi del ministero dell'interno". Se poi viene approvato "la prossima settimana, non cade il mondo. Ma vorrei capirne il motivo". Salvini sottolinea quindi di avere avuto la solidarietà di tutti per la vicenda del proiettile inviatogli e sulle polemiche per il rosario insiste: "Non si lamentano quando vengono tolti i crocefissi dalle classi e non si festeggia il Natale e il problema sono io che da cattolico non mi vergogno di manifestarlo?".