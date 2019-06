Governo, "Salvini? O comanda o si vota. Se passa la manovra stop alle liti"

Matteo Salvini accelera sulla Flat Tax subito e non fa sconti all'Europa. Che cosa vuole davvero il leader della Lega?

"Vuole dare una sterzata al governo, che finora è andato una volta a destra e una volta a sinistra. Un giorno è stato giustizialista e un giorno garantista. Cerca di fare in modo che l'esecutivo incarni un po’ di più l'anima di Centrodestra che batte nei cuori degli elettori leghisti".





Ce la farà?

"O riesce a imporre una virata e a far passare una parte rilevante della linea politica leghista, usando la forza che gli hanno regalato le ultime elezioni sia europee che regionali, oppure l'alternativa sono le elezioni anticipate. Però la finestra per votare a settembre si chiude tra 15 o massimo 20 giorni. E Salvini in questo momento si sta chiedendo se passati questi giorni i 5 Stelle non saranno più così remissivi o se invece il loro momento di debolezza continuerà. Dalla risposta a questa domanda dipende il futuro, elezioni o no".

E il M5S?

"L'entrata in campo di Di Battista è un segnale pro-elezioni, ovvero un ritorno dei 5 Stelle più movimentisti. Un segnale di allarme per Salvini, visto che il M5S di Di Battista è quello con cui la Lega più difficilmente può dialogare".

Beh, anche Di Maio è tornato ad attaccare il ministro dell'Interno. Pensiamo ai voli di Stato...

"Di Maio viene accusato tutti i giorni dai suoi di essere troppo succube di Salvini. E' quello che più di tutti si è sacrificato in termini personali a questo governo. Di Maio deve reggere all'assalto del leader della Lega tentando di non concedere troppo. E' sicuramente in questo momento il leader politico che porta la croce più di tutti".





E Giorgetti? Una bella spina nel fianco per Salvini e il governo. Basti pensare alla polemica sui miniBot...

"Giorgetti è sempre Giorgetti, ironico e sarcastico. E, come è sempre stato, molto disincantato. Chi conosce Giancarlo come me e il suo modo di fare sa che ironizza anche su se stesso. Se Di Maio è politicamente colui che si è sacrificato di più, Giancarlo si è sacrificato maggiormente in termini di salute personale. Sono sue le spalle su cui si scaricano molte problematiche dei ministeri che cercano una mediazione di Palazzo Chigi. Conte è più uomo pubblico, Giorgetti fa un lavoro di miniera quotidiano".

Qualche divergenza tra Salvini e Giorgetti è innegabile...

"Fanno un lavoro sinergico, chi la pensa diversamente non conosce né l'uno né l'altro. Sono totalmente complementari. Quello che non riesce a fare l'uno lo fa l'altro".

Giorgetti in Europa?

"Sarei felice per lui e per l'Italia, ma sarebbe un problema per il governo. Se sarà ancora in carica".

Passando a Forza Italia, Giovanni Toti doveva spaccare il mondo e invece è rimasto lì con Berlusconi...

"Tanto rumore per nulla. Alla fine la battaglia contro i nominati si è conclusa con una nomina, quindi fin dall'inizio su questo aveva ragione Berlusconi. D'altronde in Forza Italia tutti, io per primo, sono stati nominati. Chiunque ha avuto un ruolo e un incarico lo ha avuto per un rapporto fiduciario con Berlusconi. La battaglia contro i nominati o a favore della democrazia in Forza Italia è un ossimoro con cui ci siamo scontrati per primi io e Giorgia. Comunque Toti e la Carfagna sono una bella coppia di coordinatori".





Se si votasse ci sarebbe ancora il vecchio Centrodestra con Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia?

"Sì, ma con una foto diversa e senza Berlusconi al tavolo. Toti, Carfagna, Salvini, Meloni”.

Dimentica Giorgetti e Crosetto...

“Lasciamo perdere. Comunque una bella squadra, no?".

Se non si vota a settembre si può comunque votare in primavera...

"Lo scoglio più grande per il governo è la Legge di Bilancio. Se la supera, non vedo grossi problemi all'orizzonte, tranne possibili conseguenze sui mercati finanziari, se continuasse il braccio di ferro con la UE. La manovra sarà il momento più difficile".

E il rapporto con l'Europa? Difficile, a dir poco...

"Uno dei problemi di questo governo è proprio l’inesistenza di un rapporto, magari duro, dialettico, problematico, con l'Europa. A Bruxelles si tratta, si parla, si dialoga, ci si arrabbia facendo finta, si sorride, si abbandonano i tavoli e poi ci si risiede. Ma serve qualcuno che lo faccia e noi non abbiamo nemmeno il ministro e nessuno lo fa. Il problema principale è che gli altri Paesi si stanno spartendo anche i portieri mentre noi siamo fermi".





Subiremo la procedura di infrazione o no?

"Cercheranno un sistema per non darcela. Non possono permettersi la somma della Brexit e dei litigi con l'Italia".

Non è che Salvini vuole l'Italexit?

"Mah, parla sempre di riforma dell'Europa".

Nel 2014 (non 50 anni fa) diceva che l'euro è una moneta sbagliata e criminale...

"Ultimamente ho udito frasi più soft, ma magari sono io che non seguo più la politica molto bene (ride)".