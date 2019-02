Governo, Salvini premier con Cdx e un pezzo di M5S? C'è l'ok di Forza Italia

"Non è all'ordine del giorno". Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, intervistato da Affaritaliani.it, liquida così l'ipotesi ventilata da Renato Brunetta che Forza Italia possa far cadere le giunte regionali di Centrodestra qualora la Lega non stacchi la spina al governo con il Movimento 5 Stelle.



"Ho letto l'intervista di Brunetta", spiega il presidente uscente del Parlamento europeo. "Certo che c'è disagio, ma questa ipotesi non esiste. Anzi, domani dovrebbe esserci un evento a tre del Centrodestra in Abruzzo per vincere tutti insieme le Regionali. Non mi pare che sia questo il momento per fare un certo tipo di discorsi. Vogliamo vedere e capire che cosa fa la Lega. Semmai puntiamo a ricucire i rapporti".



L'alleanza Lega-Forza Italia esiste ancora? "Strategicamente noi siamo e restiamo nel Centrodestra e Salvini è e deve essere di Centrodestra", afferma Tajani. "Le critiche che facciamo riguardano il fatto che la Lega ha ascoltato e ascolta troppo i 5 Stelle. Serve un governo diverso, ormai è talmente evidente che questo esecutivo non è in grado di fare nulla. Emergono posizioni totalmente differenti su tutto. Ma non basta fare annunci. Salvini accetta la posizione su Maduro, Salvini accetta la posizione sulla Tav... Non basta dire sono contrario, bisogna anche trarre le conseguenze. La Lega non può fare la minoranza all'interno del governo".



Forza Italia propone un nuovo governo con la Lega e fuoriusciti del M5S, oltre a Fratelli d'Italia, ma sareste disposti ad accettare Matteo Salvini presidente del Consiglio? "Si vedrà chi farà il premier. Prima facciamo la coalizione poi vediamo chi deve fare il premier. Comunque io non ho pregidizi contro Salvini, deve essere una decisione presa insieme e se quella fosse la decisione io non avrei alcuna preclusione personale nei confronti di Salvini. Anzi...", spiega il numero due di Forza Italia.



Insomma, Salvini e la Lega sono ancora vostri alleati? "Assolutamente sì e noi ci auguriamo che sia un alleato di governo. Sono a favore dell'unità del Centrodestra, ci credo profondamente. E vorrei che Salvini fosse nostro alleato al governo e non dei 5 Stelle". Tajani, infine, parla del Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e lo liquida con poche parole. "Non conosco il progetto di Toti. Ognuno ha la sua idea e io rispetto tutte le idee", taglia corto.