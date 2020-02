Governo Salvini-Renzi, l'ipotesi clamorosa. Berlusconi in manovra, Meloni...

"Non accetteremo mai di diventare grillini" ha scritto su Facebook Matteo Renzi, parlando della prescrizione e del lodo Conte. I tempi probabilmente non sono maturi per la rottura e l'ex premier continua con il tira e molla sulla giustizia. Minaccia la crisi ma poi Italia Viva fa sapere che voterà la fiducia al governo. Ma quanto potrà andare avanti questo balletto? I motivi di scontro e di tensione nella maggioranza sono tantissimi e non riguardano solo la prescrizione. Un altro argomento che ad esempio rischia di lacerare la maggioranza è la revoca della concessione ad Autostrade. Per non parlare del reddito di cittadinanza e della riforma delle aliquote fiscali. Ed è così che dietro le quinte proseguono i contatti per studiare la situazione e un'eventuale via d'uscita in caso di caduta dell'attuale esecutivo.



I contatti tra i renziani, la Lega e Forza Italia continuano a livello informale. Si tratta di una sorta di paracadute per l'ex premier per evitare le elezioni e con il Carroccio che tornebbe al governo del Paese anche se con Giancarlo Giorgetti premier e non con Matteo Salvini. Nell'ipotesi di accordo, oltre al numero due della Lega a Palazzo Chigi e non il Capitano, ci sarebbe anche la riconferma di Sergio Mattarella al Quirinale nel 2022. Scontato il no di Giorgia Meloni (anzi, in Fratelli d'Italia sperano che questo scenario si avveri per volare così al 20%), Silvio Berlusconi starebbe valutando la situazione per cercare di rientrare in gioco forte di circa 100 deputati e 60 senatori. Rumor e ipotesi, ma mentre la maggioranza continua a litigare dietro le quinte si lavora al dopo-Conte...