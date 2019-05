Governo, Salvini sconfitto. Decreto Sicurezza bis dopo il voto

Sconfitta di Matteo Salvini a pochissimi giorni dall'apertura delle urne per le elezioni europee. Il premier Giuseppe Conte scende in sala stampa a Palazzo Chigi e annuncia che i due decreti tanto attesi, quello Sicurezza bis e quello Famiglia, sono stati rimandati alla prossima settimana, quindi dopo il voto per il Parlamento europeo. La decisione, che era già nell'aria, come ha scritto martedì Affaritaliani.it, è stata presa nel faccia a faccia di oggi al Quirinale tra Conte e il Presidente Sergio Mattarella. Fonti qualificate spiegano che sarebbe stato proprio il Capo dello Stato ad invitare il premier a non forzare la mano e a rinviare le due misure. Sul Decreto Sicurezza bis ci sono ancora da risolvere i rilievi di costituzionalità mossi dal Colle mentre sul Dl Famiglia c'è il problema della copertura come evidenziato dal titolare dell'Economia Giovanni Tria.

Ma se Di Maio aveva chiaramente affermato di poter aspettare dopo le Europee, Salvini ancora oggi sperava in un Consiglio dei ministri che approvasse il suo Decreto Sicurezza bis, per poi poterlo utilizzare negli ultimi due giorni di campagna elettorale. Niente da fare. La decisione del vicepremier pentastellato di attendere qualche giorno e la moral suasion del presidente della Repubblica hanno prodotto la sconfitta del leader della Lega e ministro dell'Interno. La seconda dopo lo sbarco dei migranti dalla Sea Watch3 deciso dai pm.

Governo, Conte: Cdm per i 2 decreti sarà la prossima settimana - "Abbiamo convenuto di svolgere il Cdm nel primo giorno utile della settimana prossima", perché in questi giorni prima delle Europee non è possibile organizzarlo. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, spiegando di aver sentito i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Governo, Conte: Dal Colle non c'è censura preventiva su decreti - "E' una prassi consolidata che vi sia un'interlocuzione con gli uffici del Quirinale, anche in previsione dell'emanazione dei decreti. Però per come è stata rappresentata ci sono delle incongruenze. Non si può attribuire al presidente della Repubblica una censura preventiva e il ruolo di sindacato politico. Il Quirinale non ha svolto questo ruolo e non intende svolgerlo". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso di un incontro con la stampa a palazzo Chigi.

Fonti Colle: nessun testo dl sicurezza bis presentato da Conte - Incontro cordiale al Quirinale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il premier Giuseppe Conte. Lo fanno sapere fonti del Quirinale, che aggiungono che non è stato presentato alcun nuovo testo del decreto sicurezza bis.



SICUREZZA: DI MAIO, 'RISPETTO COLLE, ORA LAVORIAMO SU RIMPATRI' - ''Condivido le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel sollecitare rispetto per il Capo dello Stato. Ora c'è tutto il tempo di lavorare insieme sui rimpatri, che sono una questione importante da affrontare con determinazione''. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, a stretto giro dalla conferenza stampa a Palazzo Chigi.

IL COLLOQUIO MATTARELLA-CONTE/ E' durato quasi un'ora il colloquio al Quirinale tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il premier era giunto al Quirinale in leggero anticipo rispetto a quanto previsto. L'incontro è servito a fare chiarezza e a definire il percorso dei due decreti attualmente in esame, il Dl sicurezza bis (fortemente voluto da Matteo Salvini) e il Dl famiglia (molto caro a Luigi Di Maio).

Di Maio: dl sicurezza bis? Quando sarà pronto andremo in Cdm - Il Consiglio dei ministri sul decreto sicurezza bis si farà quando il provvedimento sarà pronto. Lo ha detto il vice-premier Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Cosenza. "Penso che questo decreto sia stato già scritto due volte. Adesso pare ce ne sia una nuova versione. Quando siamo pronti - e questo non lo decido io, ma i tecnici - quando si sono risolti i dubbi di costituzionalità, andiamo". "Io - ha aggiunto - ho un decreto sulla famiglia, mi interessa fare approvare quello. Qualcuno dice: aspettiamo dicembre per quantificare questo miliardo di risparmio del reddito di cittadinanza. Io dico che è un'emergenza, l'Italia è l'ultimo Paese che fa figli in Europa, ha bisogno di questo decreto. Su pannolini, baby-sitter, asili nido dobbiamo aiutare le giovani coppie che fanno figli".