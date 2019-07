Governo, Salvini: "Se arrivano altri 'no' è finita"

"Io non credo alle finestre e non credo che restino solo due o tre giorni. Dieci? Neanche, non e' cosi' stretta. Poi c'e' l'autonomia, la riforma della giustizia, la manovra. Con questi tre passi vado avanti, con tre no cambia tutto". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, risponde al 'Corriere della sera' e a 'Repubblica', sulla possibilita' di una crisi di governo. Teme un governo Pd-M5s? "Lo chiedano agli italiani. Ma io non sono mai preoccupato di niente", dice Salvini, che sottolinea: "E' una scelta dei 5 Stelle, le cose o si fanno o non si fanno. Mi auguro che il loro voto a Merkel e Macron non significhi una manovra alla Monti. Il buongiorno si vede dal mattino e io non so se Ursula von der Leyen sta li' che aspetta di fare crescere l'Italia. Fra qualche mese chiederemo conto a chi l'ha votata, perche' avremmo potuto cambiare la storia".



Lega: Salvini, mi chiedo su cosa debba riferire Conte

"Mi chiedo cosa mai debba riferire Conte sulla Russia. D'altronde lui ribadisce ogni giorno che e' il presidente del Consiglio. Chi l'ha mai messo in dubbio? Io non mi alzo la mattina dicendo 'Matteo sei il ministro dell'Interno, accidenti!'. Detto questo ci andro' in Parlamento, a ribadire quello che ho sempre detto". Cosi' il leader della Lega, Matteo Salvini, al 'Corriere della sera'. Quando gli viene fatto notare che e' diverso riferire in Aula e rispondere al question time, il ministro ironizza: "Allora faremo una conferenza internazionale. Se c'e' una inchiesta possono cercare quello che vogliono, ma non trovano un euro, un dollaro, nulla. Trovano sicuramente - aggiunge - la convinzione che i rapporti con la Russia siano fondamentali, che Putin sia un grande uomo di Stato e che le sanzioni siano sbagliate". Salvini ribadisce: "Non c'e' nessun presunto finanziamento. Se da due anni stanno dietro a Trump, senza trovare nulla, figuriamoci se non se la prendono con me". Perche', afferma, "nulla succede per caso. Diciamo che c'e' sistema bene organizzato. Io ho le mie idee, ma sono tranquillo sulla corruzione e quelle fantasie li'. Sa di cosa sono colpevole? Di voler avere buoni rapporti con la Russia".