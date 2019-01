Governo, Salvini:non voglio farlo saltare. Di Maio:accordo come sempre, avanti

Governo, Salvini: "Sta bene; non voglio farlo saltare"

"Il governo sta bene. Abbiamo fatto una manovra economica dopo mille difficolta', imposte dall'Europa. Abbiamo fatto un percorso di sei mesi complicato". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in un'intervista ad Rtl 102.5. "Io non voglio fare saltare nessun Governo - ha aggiunto Salvini -. E poi chi sarebbero i 'responsabili' disponibili? Quelli che cambiano casacca dopo sei mesi?". "Sono sciocchezze - ha detto il vicepremier in un'altra intervista stamane a Radio 24 con Maria Latella - lo leggo da sei mesi ma io se prendo un impegno con una persona lo porto fino in fondo, non mi interessano i sondaggi".

Migranti, Di Maio: "Come sempre accordo, governo andra' avanti"

"Il vertice di ieri sera e' stato un incontro molto cordiale come sempre tra me, Giuseppe e Matteo: come sempre riusciamo a raggiungere un accordo e questo governo andra' avanti a lungo": lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio a Radio anch'io. "La soluzione - spiega - e' nel mandato che abbiamo dato a Conte: affideremo quei migranti che spettano in quota parte all'Italia alla chiesa Valdese che si e' resa disponibile a costo zero" ad accoglierli nelle loro strutture. Un altro mandato importante, aggiunge, "e' quello di incontrare il commissario all'immigrazione dell'Unione europea e con lui avviare l'opera di redistribuzione dei migranti che gli altri Paesi avevano detto di prendere dall'Italia".