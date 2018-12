Governo, Salvini: "Tentazione voto per la Lega? Balla giornalistica"

Matteo Salvini ha bollato come "bufale" le ricostruzioni di stampa in merito a una sua presunta intenzione di andare al voto anticipato a marzo. "E' l'ennesima balla giornalistica: io non so piu' in che lingua dirlo", ha affermato il vice premier leghista, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine di una visita alla Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme. "Abbiamo firmato un impegno che va avanti 5 anni e andiamo avanti 5 anni: se qualcuno si augura il contrario a ci rimarra' male", ha proseguito. "Le cose inesistenti, le bufale sono difficili da smentire perche' non esistono", ha tagliato corto.