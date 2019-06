Salvini dà l'ultimatum:"Governo avanti ma se tra 15 giorni non cambia nulla.."

GOVERNO: SALVINI, 'SE TRA 15 GIORNI SITUAZIONE NON E' CAMBIATA ALLORA E' PROBLEMA'

"Se tra 15 giorni ci ritroviamo con gli stessi ritardi, rinvii, allora è un problema". Matteo Salvini, intervistato a Rtl 102.5, parla così delle prospettive dell'esecutivo, spiegando che bisognerà attendere due settimane per vedere se lo stallo nell'esecutivo, denunciato da Conte sarà superato o no.

Salvini, nessuna intenzione di far cadere governo

""Non ho alcuna intenzione di far cadere il governo, ma il governo e' pagato per fare, i ministri e i presidenti sono pagati per fare", aveva detto prima di lanciare una sorta di ultimatum Salvini a Rtl sottolineando che sullo sblocca cantieri "non e' la Lega ma il Paese che ha le idee chiarissime". Bisogna dunque "resettare il codice degli appalti - conclude Salvini - aprire i cantieri e cancellare tutta quella burocrazia".

Governo, Salvini: Lega ha idee chiarissime su sblocca cantieri

"Il 'facciamo' la Lega ce l'ha pronto. Il decreto Sicurezza bis è pronto da settimane. Sullo sblocca cantieri la Lega e il Paese le idee ce le hanno chiarissime". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'intervista radiofonica a Rtl 102.5